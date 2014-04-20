Çocuklar 23 Nisan'a üniversitede kitap okuyarak girecek

Düşün Taşın Derneği Çocuk Dünyası Ekibi, 23 Nisan Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye'nin geleceği olan çocuklar ile Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde bir araya geliyor.

5 yıldır gerçekleştirdiği Kitap Okuma Günleri projesi ile Kitap Okuma bilinci üzerine büyük bir beğeni toplayan Düşün Taşın Derneği, bu projelerini daha da genişletmek için sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle her fırsatta bir araya geliyor.

Düşün Taşın Derneği şimdi de, 22 Nisan Salı günü Yıldız Teknik Üniversitesi, Ar-Ge ve İnovasyon Kulübü iş birliği “Çocuklarla Kitap Okuma Günleri” etkinliğini gerçekleştirecek.

“Dünya Kitap Günü” olarakta kutlanan “23 Nisan” bu özel etkinlikle daha farklı bir anlam kazanacak. Çocuklar okul sıralarında değil, üniversite kampüsünde kitaplarla bir araya gelecek.

Yüzlerce çocuğumuzun katılacağı etkinlik, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampsün’nde saat 12:00’da “Kitap Okuma” sunumu ile oyunlarla başlayacak, üniversite kampüsünde gerçekleştirilecek olan toplu kitap okuma etkinliği, eğlenceli oyunlar, gösteriler ile devam edecek.

Çocuklarla Üniversitede Kitap Okuma Günleri, çocuklarımızın üniversiteli abi ve ablaları ile birlikte kampüs içinde gezdirilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile son bulacak.

Programın Detayları

12:00 -12:30 Çocukların Toplanması ve Açılış Konuşması

12:30 -12:50 Gruplara Ayrılan Çocuklar İle Birlikte Kitap Okumanın Önemi, Düşün Taşın Derneği Faaliyetleri Hakkında Kısa Bilgi ve Çeşitli Dikkat Oyunları Oynanması

12:50 - 13:20 Toplu Kitap Okuma Etkinliği ve Temsili Kitap Özeti Anlatımı

13:20 -13:40 Fotoğraf Çekimi ve Yere Kitap İle İlgili Bir Figür Çizilmesi

13:40 -14:30 Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Gruplar Halinde Gezilmesi

14:30 -15:00 Yemek Dağıtımı ve Kapanış

Düşün Taşın Derneği hakkında

12 Ocak 2010 tarihinde kurulan Düşün Taşın; “Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Girişimcilik” üzerine projeler gerçekleştiren Türkiye’deki kitap okuma alışkanlığını ve sevgisini arttırmak amacıyla bugüne kadar “408” farklı etkinlik düzenlemiş olan bir “Gençlik Oluşumu”dur.

"Toplu Kitap Okuma Günü" kavramını dünya literatürüne taşımak için gönüllü, genç ve büyük bir kitle ile çalışmalarına devam eden Dernek, Türkiye’de herkesin haftada bir kitap bitirme hareketini yaygınlaştırmayı kendisine hedef edinmiştir.

13 Haziran 2010 tarihinde Ali Sami Yen Stadyumu’nda gerçekleştirdiği 38. Kitap Okuma Günleri ile 14.500 kişinin aynı anda kitap okuduğu etkinliğine imza atarak büyük bir farkındalık projesi gerçekleştirmiştir. İnsanların, okudukları sayesinde; kendilerini, etrafındaki gelişmeleri ve dünyayı keşfetmelerine yardımcı olarak bilgisayar kullanımı ve içerik üretimi konusunda "Fare Toplumundan, Klavye Toplumuna" ülkemizin taşınmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

