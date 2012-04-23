23 Nisan töreni sonrası eşinin boğazını kesti

İstanbul Küçükçekmece'de 8 yaşındaki çocuğunun 23 Nisan törenlerini izledikten sonra evine dönen 34 yaşındaki Ayşe İ., 4 aydır ayrı yaşadığı kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bir hafta önce eşini ölümle tehdit ettiği için gözaltına alınan ifadesinden sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılan zanlı koca Mehmet İ. polis tarafından yakalandı.

Mahkemenin 2 ay önce hakkında evden uzaklaştırma kararı verdiği Mehmet İnce, çocuğunun katıldığı 23 Nisan törenlerini izlemek için Gültepe Mahallesi Reyhan Caddesi’nde bulunan Türkiye Gazeticiler Cemiyeti İlköğretim Okulu’na geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre Ayşe İnce, kızlarıyla fotoğraf da çektiren Mehmet İnce ile "Niye geldin" diyerek tartıştı. Tartışma okul dışında da devam etti.

Bilgisayar programcısı Mehmet İnce bu sırada bıçağını çıkararak Ayşe İnce’ye saldırdı. Babasına ait tekstil şirketinde çalışan Ayşe İnce, kanlar içinde kaldı. Yolun karşısındaki kırtasiyenin sahibi Rıza Kaya, bacağından yaralanan Ayşe İnce’yi üzerine kapanarak saldırıya karşı korumaya çalıştı. Ancak Mehmet İnce, kırtasiyeci Rıza Kaya’yı omuzundan tutup kenara itti sonra da eşi Ayşe İnce’nin bıçakla boğazını kesti. Ayşe İnce’nin yanında bulunan ablası da Mehmet İnce’yi durdurmak isterken elinden hafif yaralandı.

Mehmet İnce, bıcağı olay yerinde atıp yaya olarak kaçtı. Ancak peşinden koşan mahalleli Mehmet İnce’yi yakalarak polise teslim etti. Ayşe İnce, çevredekiler tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili yapılan soruşturmada Mehmet İnce’nin şiddetli geçimsizlik nedeniyle 4 aydır eşiyle ayrı yaşadığı ortaya çıktı.

Baba evine dönen Ayşe İnce’yle barışmak için sürekli telefon ettiği öğrenilen Mehmet İnce’nin bir hafta önce eşini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi. Eşi Ayşe İnce’nin şikayeti üzerine yakalanan Mehmet İnce’nin karakolda ifadesi alındığı daha sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.