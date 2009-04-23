23 Nisan rektörü çabuk büyümüş

23 Nisan'da rektör koltuğuna oturan ilkokul öğrencisinin ilk isteği yakınına torpil istemek oldu



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 35 bin öğrencinin eğitim gördüğü Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Alper Akınoğlu’nun makam koltuğuna oturan Sarıçam Ata İlköğretim Okulu 7’inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Ayşe Süslü, bir öğretmeninin yakını olduğunu söylediği ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde çalışan hemşire S.K.’nin nöbetlerinin kaldırılmasını istedi.



Rektör Akınoğlu ise küçük konuğunu kırmadan, konuşup ikna ederek teklifinden vazgeçirdi.



Okul Müdürü Mehmet Geben ve Fen-Teknoloji Öğretmeni Emel Mertsözlü ile birlikte ÇÜ Rektörlük binasına gelen Ayşe Süslü, Rektör Prof. Dr. Akınoğlu’nun makam koltuğuna oturdu. Rektör Prof. Dr. Akınoğlu’nun ‘Ne istersen özel kalemi çağırıp yaptırabilirsin’ sözü üzerine küçük Rektör, çağırdığı özel kalem personeline, bir öğretmeninin arkadaşı olan ve Balcalı Hastanesi’nde görevli hemşire S.K.’nin nöbetlerinin kaldırılmasını istediğini söyledi. Üniversitede ve kamu kurumlarında torpilin kesinlikle yapılmayacağını belirten Prof. Dr. Akınoğlu şunları anlattı:



“Neden kaldırılmasını istiyorsun. Hastanemizde yaklaşık bin hemşire görev yapıyor. Hemşirelerimiz sağlık gibi büyük özveri isteyen bir sektörün bel kemikleri konumunda. Tüm çalışanlarımız için eşit olmamız gerekir. Eğer birisini nöbetten çıkarırsak, diğerlerine karşı adil olmamış oluyoruz. Sen şu anda rektörsün, öyle yaptığında diğer hemşirelerimiz de gelip aynı talepte bulunacaklar. O zaman kimseyi ikna edemezsin. Şeffaf olunması çok önemli.” Rektör Akınoğlu’nun bu sözleri üzerine Ayşe Süslü isteğinden vazgeçti. Küçük Rektör, “Türkiye ve gençlik için ne istiyorsunuz?” diye sorulunca, “Üniversitede sosyal faaliyetlerinin daha fazla olması ve daha fazla öğrenciye burs verilmesini isterim. Kürt, Türk, Laz, Çerkez ayrımı yapılmamalı” yanıtını verdi.



Süslü’nün konuşmasını büyük dikkatle dinleyen Rektör Prof. Dr. Akınoğlu, ülkenin geleceğini oluşturan gençlerin daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamak için ÇÜ olarak çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Aynı okulun 6’ıncı sınıf öğrencisi İrem Kırşen’i de koltuğuna oturtan Rektör Akınoğlu, tiyatro gösterileri için 5 yaka mikrofonu isteyen İrem Kırşen’in isteğinin yapılması için talimat verdi. Rektör Akınoğlu, küçük rektörlere kalem, Nutuk kitabı ve çanta hediye etti.



