23 Nisan kutlamaları Meclis'te ve yurt çapında başladı

TBMM’nin açılışının 92’nci yıldönümü Meclis’te ve yurt çapında düzenlenecek törenlerle kutlanıyor. TBMM’de kutlamalar çerçevesinde ilk tören, bugün 09.00’da TBMM Atatürk Anıtı’nda başladı.

Anıtkabir'deki ilk törene, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ile Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Garnizon Komutanı Korgeneral İhsan Uyar, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Heyetin, Aslanlı Yol'dan yürümesinin ardından Dinçer, üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı yazan çelengi, Atatürk'ün mozolesine koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Dinçer ve beraberindekiler Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Bakan Dinçer, burada, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

“Aziz Atatürk,

Cumhuriyetimizin ve demokrasinin temellerinin atıldığı, TBMM'nin açıldığı günü ve dünyanın ilk çocuk bayramını bir arada kutluyor olmaktan onur ve mutluluk duyan çocuklarımız ve öğretmenlerimizle huzurunuzdayız.

Ülkemizin kaderinde ve Kurtuluş Savaşı'mızda bir dönüm noktasını oluşturan bu tarihi gün, aynı zamanda gelecek nesillerin bağımsız, özgür ve her bakımdan gelişmiş bir Türkiye'de yaşaması için verilen mücadelede bir dönüm noktası olmuştur.

Bizler bu değerli mirası geliştirerek, geleceğe taşımak, çocuklarımıza daha çağdaş, daha nitelikli, daha gelişmiş bir eğitim hizmeti sunmak için bütün gayretimizle çalışmaktayız.

Bu ülkenin çocuk ve gençlerine duyduğumuz sevgi ve inancın bir tezahürü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, sizi şükranla ve rahmetle anıyoruz ve huzurunuzda saygılarımızı sunuyoruz.”

Bu arada Dinçer, tören sırasında kendisine sevgi gösterisinde bulunan öğrencilere el sallayarak karşılık verdi.

Bakan Dinçer, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamasının ardından öğrencilerin yanına giderek, onlarla bir süre sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.