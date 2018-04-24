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23 Nisan için gelen yabancı çocuklara duygusal veda

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde belediye tarafından düzenlenen Uluslararası Çocuk Şenliği'ne katılan yabancı çocuklar ülkelerine uğurlanırken, duygusal anlar yaşandı

24 Nisan 2018 18:58

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ\'nin Lüleburgaz ilçesinde belediye tarafından düzenlenen Uluslararası Çocuk Şenliği\'ne katılan yabancı çocuklar ülkelerine uğurlanırken, duygusal anlar yaşandı. Çocuklardan bazıları ağladı. 
Lüleburgaz Belediyesi, 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl Uluslararası Çocuk Şenliği\'nin 27\'ncisini düzenledi. Şenliği, Moldova\'nın Gagavuzya özerk bölgesi, Bulgaristan, Makedonya ve Romanya\'dan da çocuklar katılıp, etkinliklerde gösteriler sundu, gönüllerince eğlendi. Lüleburgazlı ailelerin yanlarında konaklayan çocuklar, şenliğin bitmesinin ardından bugün ülkelerine dönerken duygusal anlar yaşandı. Bazı çocuklar gözyaşlarına hakim olamadı. Öğretmenler ve veliler çocukları sakinleştirmek için çabaladı. Gelecek yıl buluşma temennisinde bulunan çocuklar, gözyaşları içerisinde otobüslerine binerek Lüleburgaz\'dan ayrıldı.

FOTOĞRAFLI


 

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