23 Nisan coşkusu tüm yurtta

Dünyanın tek çocuk bayramı olan 23 Nisan bugün tüm yurtta kutlandı.



DİYARBAKIR



Diyarbakır'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilktören Valilikte düzenlenirken, Diyarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun makamına temsili olarak Özel Diken İlköğretim Okulu 5. sınıf öğrencisi Oğuz Tuna Hürata oturdu.



Diyarbakır Anıt Park'ta yapılan çelenk sunma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir katılmadı.



2. Taktik Hava Kuvvet Komutanı Korgeneral Rasim Arslan, Vali Mutlu'nun yanında Baydemir için ayrılan yere konulan "Büyükşehir Belediye Başkanı" yazılı tabelayı ayağıyla yana iterek boşalan yere geçti.



"Belediye Başkanı" tabelası ise görevlilerce kaldırıldı.Daha sonra Diyarbakır Atatürk Stadyumu'nda devam eden kutlamalarda Vali Mutlu ve 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Bekir Kalyoncu, öğrencilerle vatandaşların bayramını kutladı.



Tören, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi veöğrencilerin gösterilerinin ardından sona erdi.



ZONGULDAK



Zonguldak Valiliği önündeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenklerinin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde göndere Türk Bayrağı çekildi. Törenin ardından Vali Erdal Ata, makamını Yeşiltepe İlköğretim Okulu 4.sınıf öğrencisi Yağmur Bostancı'ya bıraktı.



Yağmur nedeniyle geçit töreni ve gösterilerin 25 Nisan Cumartesi gününe ertelendiği kentte, Canpolat Pamay Spor Salonu'nda kutlama programlarından bazıları gerçekleştirildi.



BARTIN



Bartın'daki kutlamalar kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenkler konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



KARABÜK



Karabük'te, Yenişehir Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan törene, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'ndaki kutlamalarla devam edildi.



ARDAHAN



Ardahan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, kar yağışı nedeniyle spor salonunda yapıldı. Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki Milli Egemenlik Parkı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törenlere, Vali Selim Cebiroğlu, 25. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cengiz Demirci, Belediye Başkanı Faruk Köksoy ileöğretmen ve öğrenciler katıldı.



75. Yıl Cumhuriyet Stadyumu'nda yapılması planlanan, ancak kar yağışınedeniyle Kazım Karabekir Paşa Spor Salonu'nda devam eden törenler, öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle sona erdi.



MERSİN



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mersin'de düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından Mersin Valisi Hüseyin Aksoy, şeref defterini imzaladı.



Daha sonra Tevfik Sırrı Gür Stadı'nda düzenlenen etkinlikte, Milli Eğitim Müdürü Hasan Gül'ün günün önemine ilişkin yaptığı konuşmanın ardından öğrencilergösteri sundu.



GAZİANTEP



Gaziantep'te Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen ilk törende Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Kamil Ocak Stadyumu'ndaki törende ise Gaziantep Valisi Süleyman Kamçı,Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şendoğan Karakuş ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey'in, çocukların ve halkın bayramını kutlamasının ardından,saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu,



Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Şişman'ın konuşmasından sonra öğrenciler şiirler okudu.Törene, Suriye'nin Halep kentinden gelen öğrenciler de katıldı.



SİVAS



Sivas'ta Atatürk Anıtı önünde başlayan törende, Sivas Valisi Veysel Dalmaz, Garnizon Komutanı Tuğgenenal Ali Doğan İnce, Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ve diğer kuruluşların Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Daha sonra, 4 Eylül Stadyumu'ndaki törenlere geçildi. Vali Veysel Dalmaz, Garnizon Komutanı İnce, Belediye Başkanı Doğan Ürgüp burada halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.



TOKAT



Tokat'taki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.



Gaziosmanpaşa Stadyu'munda yapılan törende, Vali Recai Akyel, Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bulut Ömer Mimiroğlu ve Belediye Başkanı AdnanÇiçek, törene katılan çocukların ve vatandaşların bayramını kutladı.Törende, görme engelliler ilköğretim okulu öğrencilerinin halk oyunları gösterileri büyük ilgi gördü.



NEVŞEHİR



Nevşehir'deki kutlamalar, sabah saatlerinde Nevşehir Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı.



Kutlama etkinlikleri daha sonra Nevşehir Gazi Stadyumu'nda yapılan resmi törenle devam etti. Buradaki törende ilk olarak Nevşehir Valisi Mehmet Asım Hacımustafaoğlu, beraberinde Garnizon Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Esat Mahmut Apaydın ve Belediye Başkanı Hasan Ünver ile birlikte araçla stat içinde halkı veçocukları selamladı.



Daha sonra saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıylasüren kutlama töreninde, öğrenciler resmi geçit töreni yaptı, halk oyunları veçeşitli dans gösterilerine yer verildi.



ESKİŞEHİR



Eskişehir'de ilk olarak Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na resmi ve özel kurum, kuruluşların çelenkleri bırakıldı. Atatürk Stadı'nda düzenlenen tören, Eskişehir Valisi Mehmet Kılıçlar, 1.Hava Kuvveti Komutanı Korgeneral Bilgin Balanlı ve Büyükşehir Belediye BaşkanıYılmaz Büyükerşen'in, öğrencilerin bayramını kutlamasıyla başladı.



Eskişehir Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ceylan, milletlerin dünyadakiyerlerini tarih yazmadaki başarıları ile aldıkları belirterek, tarih yazmanın ise kahramanlık, gözyaşı ve yürek istediğini 89 sene önce yazılan bir tarihi birlikte kutladıklarını söyledi.



Tören, resmi geçit ve ilköğretim okullarının gösterisinin ardından sona erdi.Atatürk Stadı'nda düzenlenen törenlere katılan bazı öğrenciler yağışlı vesoğuk hava nedeniyle üşüdükleri görülürken, bu duruma bazı öğrenci velileri tepkigösterdi.



ŞANLIURFA



Şanlıurfa'nın bazı ilçe ve beldelerinde Demokratik Toplum Partili (DTP) belediye başkanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katılmadı.



İl ve ilçelerde kutlamaların yapıldığı sırada aralarında Viranşehir Belediye Başkanı Leyla Güven, Ceylanpınar Belediye Başkanı İsmail Arslan, Suruç Belediye Başkanı Ethem Şahin, Yukarı Göklü Belde Belediye Başkanı Bazo Yılmaz ve Onbir Nisan Belde Belediye Başkanı İbrahim Halil Parıldar ile belediye ve il genel meclisi üyeleri, Köprübaşı Caddesi'ndeki DTP İl Başkanlığı önündetoplandı.Burada gruptakiler adına basın açıklamasını okuyan Viranşehir Belediye Başkanı Leyla Güven, "AKP hükümetini ve onun politikalarını protesto etmek amacıyla bu yıl 23 Nisan kutlamalarına katılmama kararı alınmıştır" dedi.

