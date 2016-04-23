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Yaşam

23 Nisan 1999’un çocuk başbakanı, sosyal medya fenomeni oldu

"Şehit çocuğu olma sıfatımın biraz da faydası oldu. Çünkü o dönem Abdullah Öcalan yeni yakalanmıştı ve siyaset bu işler üzerinden yürüyordu"

23 Nisan 2016 05:29

23 Nisan 1999’da dönemin başbakanı Bülent Ecevit’in koltuğuna oturan Kemal Tuğrul Sümer, siyasete atılmaktansa “O zaman top oynayıp çizgi film izlemek çok daha mantıklıydı. Zaten şu an bile bunları yapmak daha mantıklı” diyor. Bir yapım şirketinde çalışan 28 yaşındaki Sümer, motosiklet tutkunu. Motosikletle gezip videolar çekiyor ve YouTube’daki sayfasına yüklüyor. Videolarını binlerce kişi izliyor.

Hürriyet’ten Esra Ülkar’a konuşan Sümer, 23 Nisan 1999 gününü şöyle anlatıyor:

“Açıkçası o yaşlarımda büyümüş de küçülmüş denilen çocuklardandım. Bu durum sanırım hocalarımın dikkatini çekti. Bu özelliğimin yanı sıra sanırım şehit çocuğu olma sıfatımın biraz da faydası oldu. Çünkü o dönem Abdullah Öcalan yeni yakalanmıştı ve siyaset bu işler üzerinden yürüyordu. Hatta hocalarımın ezberlettiği konuşmanın dışında terör konusuna da değinmiştim.”

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