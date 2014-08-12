23 milyon Twitter kullanıcısı insan değil

Twitter, kullanıcıları arasında ne kadar sahte hesap olduğu konusundaki sorulara kısmen yanıt verdi. Şirket, 23 milyon kullanıcının aslında 'insan olmayan bot hesaplar' olduğunu açıkladı.

Twitter, ABD Sermaye Piyasası Kurumu'na sunduğu en son raporda, 'bot hesapların' Haziran 2014 sonu itibariyle 23 milyona ulaştığını açıkladı. Twitter'ın aylık aktif kullanıcı sayısı ise 271 milyon olarak belirtildi.

Mikroblog, aktif hesapların yaklaşık yüzde 8.5'inin otomatik olarak tweet gönderdiğini, bu tweet'lerin 'görülebilir kullanıcı müdahelesi olmadan' atıldığını belirtti.

Quartz sitesinin haberine göre, Twitter uygulama programlama arayüzü (API) kullanarak mikrobloğu kullanan hesap sayısında artış olduğunu tespit etmişti. Twitter'ın web sitesine veya mobil uygulamalarına girmeden tweet atan hesapların, kullanıcıların yüzde 14'ünü kapsadığı tahmin ediliyordu.

Twitter, TweetDeck ve Twitter for Mac gibi hizmetlerden yapılan girişlerin teknik sebeplerden dolayı istatistiklere alınmadığını belirtti. Şirket, Tweetbot ve Flipboard gibi bünyesinde yer almayan hizmetleri kullanan aylık aktif kullanıcı oranının yüzde 11 olduğunu belirtti.

Raporda, 8 milyon kullanıcının TweetDeck ve Twitter for Mac; 7 milyon kullanıcının ise üçüncü parti yazılımlarla Twitter'a girdiği belirtildi. Aylık aktif kullanıcı olarak beliren bot sayısı ise 23 milyon olarak açıklandı.

Twitter, insan olmayan hesapların spam'lerden doğrudan sorumlu olmadığını, spam saçan hesap oranının yüzde 5'te kaldığını ifade etti.



Kaynak: Al Jazeera