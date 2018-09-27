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2,3 milyon kişiyi ilgilendiren erken yaşta emeklilik yeniden Meclis'e geliyor

Düzenleme kabul edilirse 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayanlar erken yaşta emeklilik şansını yakalayacak

27 Eylül 2018 11:19

2,3 milyon vatandaşı etkileyen emeklilikte yaşa takılanların talebi, Meclis gündemine tekrar geliyor.

MHP'nin emeklilikte yaşa takınlanların mağduriyetinin giderilmesi için sunduğu ancak kabul görmeyen yasa teklifinin Meclis'in açılmasıytla raftan inmesi bekleniyor. Türkiye gazetesinden Sefa Bilgitekin imzalı habere göre, bazı AKP'li milletvekillerinin yeşil ışık yaktığı düzenleme, 2,3 milyon kişiyi ilgilendiriyor ve ilk etapta 450 bin kişi emekli olacak.

Emeklilik için primi tamamlayıp yaşı bekleyenlere müjde niteliği taşıyan düzenleme, Meclis'in açılmasıyla Genel Kurul'da kabul edilir ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanırsa, 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayanlar erken yaşta emeklilik şansını yakalayacak. Bu yaş kadınlarda 38, erkekler 43 olabilecek.

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