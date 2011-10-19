-23 Libya vatandaşı ülkelerine gönderildi ANKARA (A.A) - 19.10.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, tedavileri tamamlanan 23 Libya vatandaşının ülkelerine gönderildiğini bildirdi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başkanlık koordinasyonuyla Türkiye'ye getirilen 23 Libya vatandaşının tedavilerinin tamamlanmasının ardından görevlendirilen uçakla Libya'ya gönderildiği belirtildi. Uçakta ayrıca 2 sağlık personeli ve Büyükelçiliğin ihtiyaçları için gönderilen 500 kilogram malzeme bulunduğu bildirilen açıklamada, tedavileri tamamlanan Libya vatandaşlarını Ankara, İstanbul ve İzmir'den alarak Bingazi ve Trablus'a götürecek uçağın, ülkelerinde tedavi imkanı bulunmayan 20 Libya vatandaşını da Ankara'ya getireceği kaydedildi. Yaralıların Ankara'da bulunan Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde tedavi altına alınacağı bildirildi.