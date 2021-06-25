23 kez suç duyurusunda bulunmasına rağmen öldürülen Ayşe Tuba Arslan davasında karar: 15 satır ve bıçak darbesi 'canavarca his' sayılmadı, sanığa 'haksız tahrik' indirimi uyguladı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Eskişehir’de 23 kez yaptığı şikayete rağmen Ayşe Tuba Arslan’ın, boşandığı eşi Yalçın Özalpay tarafından öldürülmesi ile ilgili davada kararını açıkladı.15 satır ve bıçak darbesine rağmen sanığın “canavarca hisle” öldürmediği kanaatine varan mahkeme, sanığa haksız tahrik indirimi uyguladı, 24 yıl hapis cezası verdi.

Eskişehir'de 23 kez şikayette bulunmasına rağmen Yalçın Özalpay'ın saldırısı sonucu öldürülen Ayşe Tuba Arslan davasının istinaf incelemesi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nde bugün tamamlandı. 2. Ceza Dairesi, savcının mütalaası doğrultusunda karar vererek, Özalpay’ın Arslan’ı satır ve bıçakla 15 kez yaralamasına karşın cinayetin 'canavarsa hisle' işlenmediği kanaatine vararak, 'haksız tahrik indirimi' uyguladı.

"İstanbul Sözleşmesi’nin feshedildiği dönemde bu karar çok manalı"

Arslan ailesinin avukatları kararı Yargıtay’a taşıyacaklarını açıkladı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Avukat Heval Yıldız Karasu, “Böyle bir davada haksız tahrik indirimi uygulanması demek boşanma davaları biten pek çok erkeğin karısını, eski eşini rahatça öldürebilmesinin önünü açmak demek” dedi. Karasu, “namus" kavramının kadın cinayetlerine gerekçe olamayacağını vurgulayarak, “Gelinen noktada İstanbul Sözleşmesi’nin tam da feshedildiği dönemde bu karar hakikaten çok manalı. Diyoruz ya erkek adalet değil gerçek adaleti arıyoruz. Erkek adalet ile karşı karşıya kaldık” diye konuştu.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti

Eskişehir'de yaşayan Ayşe Tuba Arslan, 23 kez şikayette bulunmasına rağmen, Yalçın Özalpay tarafından 11 Ekim 2019 tarihinde bıçaklı saldırıya uğramış, 24 Kasım'da da tedavi görürken hayatını kaybetmişti. Arslan'ın ölümüne ilişkin Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Özalpay ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin önüne gelen dosyada, savcı olayda 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmenin' söz konusu olmadığını ve sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiği yönünde mütalaa vermişti.

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