23. katta yangın paniği

İstanbul Levent'teki Kempinski Bellevue Rezidans'ta yangın çıktı.



Birçok ünlü kişinin oturduğu 23 katlı rezidansın en üst katında yangın çıktı. Saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı yangına müdahale etmek üzere Şişli, Beyoğlu, İstinye, Seyrantepe ve Mecidiyeköy itfaiye grupları ile Bakırköy’den köpük kulesi gönderildi.



Olay yerine ilk ulaşan Beşiktaş itfaiye grubu, yangına müdahaleye başladı.

Rezidansta Can Tanrıyar, Yalçın Ayaydın ve Sema Türkeş'in oturduğu biliniyor.