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Spor

23 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Emrah Bayraktar: "Bu ülkede herkesin bir bahanesi var" "Altyapıyı antrenörler zorunluluk olarak görmüyor" "Genç oyuncuların oynayacağı bir platform kurulmalı" "Ülkede oynasa değer haline gelecek oyuncular var" "Türk antrenörler kendilerini geliştir

23 Kasım 2018 12:20

(ÖZEL) Emrah Bayraktar: \"Bu ülkede herkesin bir bahanesi var\"
\"Altyapıyı antrenörler zorunluluk olarak görmüyor\"
\"Genç oyuncuların oynayacağı bir platform kurulmalı\"
\"Ülkede oynasa değer haline gelecek oyuncular var\"
\"Türk antrenörler kendilerini geliştirmeli\"
\"Stoper pozisyonunda yıllardır sorun yaşıyoruz\"
\"Ozan\'ın en büyük şanssızlığı destekleyecek bir partnerinin olmaması\"
\"Genç oyuncuları geliştirmek benim için büyük heyecan\"

SPOR TOTO SÜPER LİG 
20:30 Galatasaray - Atiker Konyaspor
- Başkan Mustafa Cengiz, karşılaşmayı Levent Galatasaraylılar Evi\'nde izleyecek.

SPOR TOTO 1\'İNCİ LİG
19:00 Kardemir Karabükspor - Balıkesirspor Baltok

BEŞİKTAŞ
11:00 Siyah-Beyazlı ekip, Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
15:00 Beşiktaş maç için Ankara\'ya hareket edecek.
16:00 Takımın Ankara\'da karşılanışı.

FENERBAHÇE
- Sarı-Lacivertli ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPOR
- Bordo-Mavili ekipte, Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürecek

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
14:30 Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur kura çekimi yapılacak.

BASKETBOL
11:00 Türkiye Basketbol Federasyonu ile Bilyoner arasında sponsorluk anlaşması imzalanacak.

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