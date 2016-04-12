23. İstanbul Caz Festivali biletleri satışa çıkıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 23. İstanbul Caz Festivali’nin biletleri, hafta sonu satışa çıkacak. 27 Haziran - 25 Temmuz 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin biletleri, 16 Nisan Cumartesi gününden itibaren temin edilebilecek.

Cazseverler festival biletlerini 16 Nisan Cumartesi günü 10.00’dan itibaren;

Biletix satış noktaları,

Biletix çağrı merkezi (0216 556 98 00),

Biletix web sitesi (www.biletix.com)

Hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden (pazar hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) alabilecek.

23. İstanbul Caz Festivali, 20’nin üzerinde mekânda 200’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçının katılımıyla gerçekleştirilecek yaklaşık 50 konserle, bu yaz da İstanbulluları caz müziğinin efsaneleriyle buluşturacak. Başta müziğin efsane ismi Nile Rodgers ve grubu Chic olmak üzere, aralarında Damon Albarn & Suriye Ulusal Arap Müziği Orkestrası (The Syrian National Orchestra for Arabic Music), Kamasi Washington, Ernest Ranglin, Hugh Coltman, Joss Stone & Vintage Trouble ve Gregory Porter gibi caz, funk, dünya müziği, blues ve rock’ın farklı seslerini ağırlayacak olan 23. İstanbul Caz Festivali, bu yıl da Anadolu yakasında “Parklarda Caz” ve “Gece Gezmesi” etkinliklerini gerçekleştirecek. Festival programında bu yıl ayrıca ilk kez çocuklara yönelik bir etkinlik de yer alıyor. “Çocukça Bir Gün” başlıklı programda tüm gün boyunca konserler ve çeşitli atölyeler düzenlenecek.

Festivalin detaylı programı için tıklayın.