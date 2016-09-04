23 ile 140 milyar liralık yatırım planı

Başbakan Binali Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 23 ile 4 yıl içinde 140 milyar liralık yatırım yapılacağını açıkladı. Başbakan Diyarbakır'da açıkladığı yatırım paketiyle, yılda 200 bin kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Yıldırım, hendek ve barikat operasyonlarının yapıldığı il ve ilçelerde evleri yıkılan, malları zarar gören kişilere maddi destek verileceğini belirtti.

Buna göre Sur, Şırnak ve Nusaybin'de toplam 36 bin yeni konut inşa edilecek.

Bölgede yatırım yapacak kişilere büyük destekler sağlanacağını söyleyen Yıldırım, 23 ilde her yıl toplam 80 fabrika kurulacağını, yatırım yerlerinin bedava olacağını, fabrikaların devlet tarafından inşa edililip yatırımcıya sembolik rakamlara kiraya verileceğini belirtti.

Yıldırım açıkşamaları sırasında Köln'de dün Kürt grupların düzenlendiği mitingde konuşan HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı da eleştirdi.

Yıldırım şunları söyledi:

"HDP'nin Eş Başkanı Almanya'dan sesleniyor, PKK terör örgütü değildir diyor. Eğer değilse Tahir Elçi'yi kim katletti. Dürümlü Köyü'nde 16 kardeşimizi kim katletti. Diyarbkır'da bomba patlatarak beş masumu arabada kim yaktı, eski milletvekilimiz Oya Eronat'ın fidan gibi oğlunu kim katletti. PKK terör örgütü değildir diyenlere Diyarbakır'dan sesleniyorum, PKK en alçak en katil terör örgütüdür diyoruz. Bunların sonu yakındır, çocuklarımızı asla dağa çıkaramayacaklar."