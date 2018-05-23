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23 ilde FETÖ operasyonu: 70 asker hakkında gözaltı kararı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 43'ü muvazzaf, 70 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı

23 Mayıs 2018 11:46

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 43\'ü muvazzaf, 70 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için 23 ilde operasyon başlatıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan örgütün mahrem imamlarının verdiği ifadeler ve yapılan çalışmalar sonucunda 70 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 43\'ü muvazzaf, 27\'si daha önce açığa alınıp, görevlerinden ihraç edilen askerlerin yakalanması için harekete geçti. Konya merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltıların olduğu, operasyonun devam ettiği belirtildi.

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