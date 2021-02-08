23 gündür kayıp olan 17 yaşındaki Sudenaz, banka dekontları sayesinde bulundu

İzmir'de evden 'Staja gidiyorum' diye çıktıktan sonra kaybolan 17 yaşındaki Sudenaz S., 23 gün sonra bulundu. Polis ekipleri, erkek arkadaşıyla Afyonkarahisar'da daire kiralayan kızın izini banka dekontundan tespit etti.

İzmir’de Arkas Meslek Lisesi lojistik bölümü son sınıf öğrencisi Sudenaz S., 4 Ocak sabahı staj yaptığı firmaya gitmek üzere evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Cep telefonu da kapalı olan kızlarından haber alamayan aile, kayıp başvurusunda bulundu.

Baba Ali S. kızının bulunmasını mutluluk içinde şöyle anlattı: Kızım ve erkek arkadaşıyla yılbaşı gecesini birlikte geçirdik. Yılbaşı kısıtlaması biter bitmez kızım, staj yerine gitmek için sabah evden ayrıldı. Kendisinden haber alamayınca ihbarda bulunduk. Erkek arkadaşıyla Diyarbakır’a gitmek için otobüse binmişler. Otobüs Afyonkarahisar’da mola verince gidip daire kiralamışlar. Polis ekipleri, banka dekontlarından izlerini tespit etmiş. Çok şükür sağ salim kavuştuk. (DHA)