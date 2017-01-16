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Medya

23 gündür gözaltında olan 6 gazetecinin polis ifadesi bugün alınacak

Gazeteci Derya Okatan, 23 gündür açlık grevinde

16 Ocak 2017 19:25

25 Aralık'tan bu yana gözaltında tutulan altı gazetecinin, polisteki ifade işlemleri bugün başlıyor.

Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın maillerine ilişkin haberler nedeniyle 25 Aralık'tan bu yana gözaltında tutulduğu ifade edilen altı gazetecinin, polisteki ifade işlemleri bugün başlıyor.

Bianet’te yer alan habere göre, Etkin Haber Ajansı (ETHA) Sorumlu Müdürü Derya Okatan, kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) Haber Müdürü Ömer Çelik ve İstanbul muhabiri Metin Yoksu, Diken eski editörü Tunca Öğreten, BirGün gazetesi çalışanı Mahir Kanaat ve Yolculuk Gazetesi Yazıişleri Müdürü Eray Sargın 25 Aralık’ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

OHAL hukuksuzluğunu protesto eden Derya Okatan 23 gündür açlık grevinde.

ETHA’nın haberine göre, avukatları arayan polis, gazetecilerin ifade işlemlerinin bugün başlayacağını söyledi.

Altı gazeteci hakkındaki gözaltı kararı 30 Aralık'ta 30 gün daha uzatılmıştı.

Dosyaya gizlilik kararı getirilirmiş, Sabah gazetesi, gözaltına alınan gazeteciler hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının “Redhack isimli hacker grubu ile irtibatları olmak, sosyal medyada propagandasını yapmak ve grup adına kamuoyunda algı yönetmek…” suçlamasıyla soruşturma başlattığını iddia etmişti.

Haberde ayrıca, gazeteci Fatih Yağmur, Deniz Yücel ve Hünkar Alican Duman'ın yurt dışında bulundukları için gözaltına alınamadığı ileri sürülmüştü.

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