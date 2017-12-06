23. Gezici Film Festivali Sinop'a gidiyor

1 Aralık’ta Ankara’da yolculuğuna başlayan 23. Gezici Festival, 8-11 Aralık tarihlerinde rotasını Sinop’a çeviriyor. Sinop Halk Eğitim Merkezi’nde yapılacak tüm gösterimler ücretsiz olacak.

Pelin Esmer’in, senaryosunu yazar Barış Bıçakçı’yla birlikte kaleme aldığı İşe Yarar Bir Şey filmi ile açılacak festivalin açılış törenine Pelin Esmer, Başak Köklükaya, Yiğit Özşener ve Dilde Mahalli katılacak.

Hakan Günday’ın aynı adlı romanından uyarlanan, Onur Saylak’ın yönettiği Daha, Ege’nin bir kıyı kasabasında baskıcı babasının etkisi altındaki 14 yaşındaki bir gencin, kendi kimliğini bulma çabasını anlatırken, arka planda göçmen kaçakçılığı ve insani değerler hakkında yakıcı sorular soruyor. Venedik Film Festivali Eleştirmenler Haftası’nda ilk gösterimi yapılan, Adana Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü, Ulusal Yarışma’da da En İyi Senaryo Ödülü’nü kazanan Emre Yeksan’ın yönettiği Körfez, otuzlu yaşlarda bir adamın boşandıktan sonra İzmir’deki aile evine dönüşüyle başlayan olaylarda, bireyin bunalımından, toplumun bunalımına uzanıyor. Filmin gösterimine Emre Yeksan ve yapımcısı Anna Maria Aslanoğlu katılacak. İstanbul Film Festivali’nde En İyi Film Ödülü dahil dört ödül alan ve Moskova Film Festivali’nde Fikret Reyhan’a En İyi Yönetmen Ödülü’nü getiren Sarı Sıcak, geleneksel tarımla geçimlerini sağlamaya çalışan bir aile ve sıkıldığı hayattan kurtulma çabası içindeki ailenin küçük oğlu İbrahim üzerinden Türkiye’de radikal bir dönüşüm geçiren tarımsal üretim ilişkilerini anlatıyor. Fikret Reyhan filmden sonra izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Yerli yapımlar dışında izleyiciyi dünya sinemasıyla da buluşturacak filmler de 23. Gezici Festival kapsamında Sinop’a geliyor. Kuzey Fransa’da Calais kentinde büyük bir malikânede yaşayan Laurent ailesi üzerinden “burjuva kültürü”ne alaycı bir bakış atan usta yönetmen Michael Haneke’nin son filmi Mutlu Son (Happy End), Filistin’de bir geleneğe uygun olarak düğün davetiyelerini elden teslim etmesi gereken bir baba-oğulun kent içerisindeki yolculuklarını anlatan Filistin’in Oscar adayı Düğün Davetiyesi (Wajib) ve adli tıp uzmanı Dr. Nariman’ın, otomobiliyle çarpıp yaralanmasına neden olduğu küçük çocuğun ölmesiyle içine düştüğü vicdani ikilemi anlatan Tarihsiz, İmzasız (No Date, No Signature) bu yılın önemli filmleri.

Festivalin “Ercan Kesal: Adalet ve Vicdan” bölümünde yer alan, Sidney Lumet’in yönettiği 12 Kızgın Adam, bir gencin babasını bıçaklamasıyla ilgili davada, jürinin karar alma sürecini anlatıyor. Ercan Kesal sinemanın, adalet ve vicdan meselesiyle kurduğu bağlantının örneği olarak belirlediği filmin gösterimi sırasında gerçekleştirilecek söyleşi için Sinop’a gelecek.

Bu filmler dışında Denis Villenevue seçkisinden bir film de Sinop seyircisiyle buluşuyor. İki öğrencinin perspektifinden, Montreal kentinde 1989 yılında gerçekten yaşanan bir katliamın anlatıldığı Politeknik (Polytechnique, 2009), olayı hayatta kalanlarda bıraktığı psikolojik etkilerle birlikte veriyor.

Sinema tarihinin önemli sessiz filmleri, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da ABD ve Hollanda Büyükelçilikleri’nin katkılarıyla Gezici Festival’in özel bölümlerinden birini oluşturuyor. Hollanda EYE Film Müzesi sessiz film küratörlerinden Elif Rongen-Kaynakçı’nın katkılarıyla hazırlanan bu özel bölümde, 1924 Amerikan yapımı İspanyol Dansçı, Baba Zula’nın canlı müziği eşliğinde Sinoplu sinemaseverlere sunulacak.

Film ekiplerinin yanı sıra yönetmen Zeki Demirkubuz da Sinop’ta festivalin konuğu olacak.

