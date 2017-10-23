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23 Ekim Pazartesi DHA Spor Gündemi

DERBİ MAÇIN ARDINDAN YANKILAR Dünya derbisi gözüyle bakılan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması deyim yerindeyse "Dag fare doğurdu" niteliğindeydi

23 Ekim 2017 13:45

DERBİ MAÇIN ARDINDAN YANKILAR
Dünya derbisi gözüyle bakılan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması deyim yerindeyse \"Dag fare doğurdu\" niteliğindeydi.
Golsüz tamamlanan Galatasaray - Fenerbahçe maçının ardından en çok konuşulan ne yazık ki maçın hakemi Cüneyt Çakır oldu.
Fenerbahçe\'nin ilk dakikalarda attığı golde faul olmadığı otoritelerce saptandı. Serdar\'ın eline çarpan ve önüne düşen top tartışıldı. Denayer\'in sert ve taban ile rakibine dalması sarı kart ile geçiştirildi. İkinci yarıda ise Hasan Ali\'nin penaltı yaptığı pozisyona devam denildi.
Bütün bu olup biten 2 takıma 2\'er puan kaybettirdi. Fenerbahçe cephesi maçtan sonra mağduriyeti için hiç bir açıklama yapmazken, Sarı-kırmızılılardan tepki geldi. Sarı-kırmızılı futbolculardan Feghouli, \"Pozisyon net penaltıydı\" derken, Muslera ise \"Kartlar var, bunlar adil mi bakmak lazım\" dedi.
Ayrıca Galatasaray Kulübü Sportif Direktörü Cenk Ergün de, \"Beklentimiz böyle üst düzey bir müsabakada böyle bir hatanın olmaması\" ifadelerini kullandı.

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