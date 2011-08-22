-23. dönemin hükümsüz kalan tasarı ve teklifleri TBMM (A.A) - 22.08.2011 - TBMM'nin 23. Yasama yılında toplam 898 kanun teklif ve tasarı hükümsüz (kadük) sayıldı. TBMM Başkanlığına sunulduktan sonra sonuçlandırılamaması nedeniyle hükümsüz sayılan kanun tekliflerinin arasında ''kadına karşı şiddetin önlenmesine'' ilişkin teklifler de bulunuyor. CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ile AK Parti Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin'in, ''kadın ve aile bireylerine yönelik şiddetin önlenmesine'' yönelik kanun teklifleri hükümsüz sayıldı. BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın ''cinsel taciz suçlamalarında cezanın artırılmasına'' ilişkin kanun teklifi de hükümsüz sayılan teklifler arasında yer aldı. Bazı ilçelerin il yapılması talebini içeren kanun teklifleri de hükümsüz oldu. Tarsus, Kozan, Elbistan, Alanya, İnegöl bu ilçeler arasında yer aldı. Malatya, Şanlıurfa ve Denizli'nin büyükşehir belediyesi ilan edilmesi için hazırlanan teklifler de hükümsüz kaldı. DSP İstanbul Milletvekili Jale Ağırbaş'ın bireysel silahsızlanma için 2011 ve 2012 yılında verdiği iki ayrı kanun teklifi de hükümsüz sayıldı. Hükümsüz kalan tasarıların bir bölümünü, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair tasarılar oluşturdu. Bunların arasında, ''Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti Arasında Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına Dair Protokol ve Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti Arasında İlişkilerin Geliştirilmesine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı'' da yer aldı. İçtüzüğe göre, bir yasama döneminde sonuçlandırılamamış olan kanun tasarı ve teklifleri hükümsüz sayılıyor. Bu durum anayasa hukuku literatüründe ''kadük olma'' diye tanımlanıyor. Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri, söz konusu tasarı ve teklifleri yenileyebiliyor. Bu arada TBMM, 4 yıl çalıştığı 23. Dönemde, aralarında çok sayıda uluslararası anlaşma ve sözleşmenin de olduğu 513 tasarı ile 248 kanun teklifini yasalaştırdı.