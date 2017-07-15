23 bin zeytin ağacı susuz kaldı

Antalya'da Kırkgöz su kaynağında yaşanan su sıkıntısı ve kaynak suyunun DSİ Bölge Müdürlüğü'nce Döşemealtı bölgesindeki tarım arazileriyle hidroelektrik santraline verilmesinden dolayı Vakıf Zeytinliği'ne 10 gündür su verilmiyor. Bölgedeki 23 bini zeytin olmak üzere 25 bine yakın ağaç, kuruma tehdidi altında.

Antalya'nın en önemli su kaynaklarından Döşemealtı İlçesi'ndeki Kırkgöz, bu yıl yağışların az olması, tarımsal vahşi sulama, kaçak sondajlar, küresel ısınmanın olumsuz etkileri nedeniyle ciddi su kaybı yaşıyor. Kırkgöz'deki su miktarının yetersiz kalması nedeniyle yaklaşık 10 gündür dünyaca ünlü Düden Şelalesi'ne de su verilemediği için şelale kurumanın eşiğine geldi.

Aynı kaynak ayrıca bölgedeki bir hidroelektrik santraline su sağlıyor. DSİ Bölge Müdürlüğü'ne ait kanallarla Düden Şelalesi'ne olduğu gibi Vakıf Zeytinliği'ni de içine alan Kepez İlçesi'ndeki tarımsal arazilerin bulunduğu bölgeye verilen su kesildi.

Antalya'nın akciğeri olarak nitelendirilen ve içinde 23 bini zeytin olmak üzere yaklaşık 25 bin ağacın bulunduğu 2 bin 630 dönümlük Vakıf Zeytinliği'ne yaklaşık 10 gündür su verilemiyor.

Susuzluk ve aşırı sıcak ile poyraz nedeniyle zeytinlikteki söğüt, kavak, yeni dünya, çınar gibi ağaç türlerinin birçoğu ciddi ölçüde kuruyup yaprak döktü. Olgunlaşma dönemindeki zeytin meyveleri de buruşmaya başladı.

Vakıf Zeytinliği yetkilileri, yaklaşık 10 gündür hiç su gelmediğini belirtti. Kırkgöz'den bölgeye gelen suyun kesildiğini ve 10 gündür ağaçların sulanamadığını dile getiren zeytinlik yetkilileri, “Son 60 yılın en sıcak günlerinin yaşandığı belirtiliyor. Poyraz nedeniyle sıcak hava etkisini daha da artırıyor. Bugünlerde mutlaka su vermemiz gereken ağaçlara maalesef su veremiyoruz. Poyrazın da etkisiyle birçok ağaç türü hızla kurumaya başladı" dedi.

Binlerce zeytin ağacı ve diğer ağaç türlerinin taşıma suyla sulanmaya çalışıldığını anlatan yetkililer, ancak bu yöntemin hem çok pahalıya mal olduğunu hem de yetişmenin mümkün olmadığını kaydetti. Olgunlaşma dönemindeki zeytin meyvelerinde susuzluk nedeniyle buruşmalar başladığı, bir hafta daha su verilemezse ürünlerin kaybedileceği açıklandı.

Yılda yaklaşık 70-80 bin ton zeytin hasadının yapıldığı zeytinlikte, narenciye, ceviz, dut, kavak, söğüt gibi çeşitli ağaç türleri de bulunuyor.

