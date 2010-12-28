23 belediye başkanı AKP'ye katıldı

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi, Demokrat Parti, MHP ve CHP'den AKP'ye geçen 23 belediye başkanına rozetlerini taktı.





Erdoğan, 2010 yılının son grup toplantısında yaptığı konuşmada, 80 yıl önce, Türkiye'nin doğusu, batısı, kuzeyi ile güneyinin bir olduğunu ve Kurtuluş Savaşı destanını yazdığını söyledi.



''Bugün de biriz, beraberiz ve her zamankinden güçlüyüz, kardeşliğimizi yüceltmiş, birliğimizi pekiştirmiş durumdayız'' diyen Erdoğan, ''Tekrar ediyorum; son günlerdeki yapay tartışmalar, terör örgütünün ve onun uzantılarının kirli bir oyunu, tuzağı, çirkin bir tezgahıdır'' dedi.



Başbakan Erdoğan, milletin bu tezgaha gelmeyeceğini, bu oyunu bozacağını belirterek, medyaya, siyasetçilere, sivil toplum örgütlerine, kanaat önderlerine, bu çirkin oyunu görmelerini, bu oyunu bozmak için milletin yanında yerlerini almalarını tavsiye ettiğini söyledi.





Başbakan Erdoğan, Dünya şampiyonu olan Fenerbahçe Acıbadem Bayan Voleybol Takımını da kutladı. Erdoğan, hayatını kaybeden eski AKP Antalya Milletvekili Fikret Badazlı'nın ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.





Başbakan Erdoğan, konuşmasının ardından, Saadet Partisi, Demokrat Parti, MHP ve CHP'den AKP'ye geçen 23 belediye başkanına rozetlerini taktı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. AKP grup toplantısına, Başbakan Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan da katıldı.



