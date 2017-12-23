T24 LogoT24 Logo
Spor

23 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi

VİDA BEŞİKTAŞ FORMASINI GİYDİ Beşiktaş ile anlaştığı söylenen ancak Premier Lig ekiplerinden gelen teklifler sonrası, nereye gideceği konuşulan Domagoj Vida, Beşiktaş formasıyla poz verdi

23 Aralık 2017 12:29

VİDA BEŞİKTAŞ FORMASINI GİYDİ
Beşiktaş ile anlaştığı söylenen ancak Premier Lig ekiplerinden gelen teklifler sonrası, nereye gideceği konuşulan Domagoj Vida, Beşiktaş formasıyla poz verdi. Hırvat oyuncu Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte fotoğraf çektirdi:

THEOFANİS GEKAS TÜRKİYE\'YE GELİYOR
Türk sporseverlerinde yakında tanıdığı Yunan golcü Theofanis Gekas, Türkiye\'ye geliyor.
Türkiye\'de 84 maçta 50 gol attı 

(ÖZEL) Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter, DHA\'ya konuştu:
\"Sinan\'ın takımda kalması için yapabileceğimizin üzerine çıktık\"
\"Geçmişte altyapıya yeteri kadar önem verilmemiş\"
\"Şu anda Can Topsakal\'la çalışıyoruz ve kendi işimize bakıyoruz\"
\"Bir evimiz yok\"
\"Çoğu kişi şansımızın olmadığını düşünüyordu\"

SÜPER LİG
14:00 Bursaspor - Gençlerbirliği  
16:30 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş  
19:30 Atiker Konyaspor - Fenerbahçe  

TFF 1. LİG
13:00 Gazişehir Gaziantep - Çaykur Rizespor  
13:00 İstanbulspor - Elazığspor  
15:30 Adana Demirspor - MKE Ankaragücü  
15:30 Eskişehirspor - Adanaspor  

GALATASARAY
10:30 Galatasaray Sicil Kurulu Başkanı Serdar Eder, Galatasaray Proje Üretim Grubu\'nun toplantısına katılacak (Elite World Hotel) (Halkalı)
-Sarı-kırmızılı ekip, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

TRABZONSPOR
09:30 Bordo-mavili kulübün Olağan Genel Kurulu yapılacak

AVRUPA LİGLERİ
15:00 Real Madrid - Barcelona  
20:30 Deportivo La Coruna - Celta Vigo( Emre Çolak / Emre Mor)
22:45 Juventus - Roma (Cengiz Ünder)

BASKETBOL
-Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -
13:00 Darüşşafaka - Trabzonspor
15:15 Gaziantep Basketbol - İstanbul BBSK
17:00 Galatasaray Odeabank - Sakarya BŞB Basketbol
20:15 Eskişehir Basket - Tofaş
- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi -
13:00 Adana ASKİ - Galatasaray 
13:00 Bornova Beckerspor - Botaş 
14:00 OGM Orman Gençlik - Samsun Canik Belediye 
16:00 İstanbul Üniversitesi - Hatay BŞB
17:00 Beşiktaş - Yakın Doğu Üniversitesi

VOLEYBOL
- Erkekler Kupa Voley -
12:00 Galatasaray - Beşiktaş
14:00 VakıfBank - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.
16:30 Eczacıbaşı VitrA - Nilüfer Bld.
18:30 Fenerbahçe - Seramiksan
- Kadınlar Kupa Voley -
14:00 Eczacıbaşı VitrA - Galatasaray
17:00 Fenerbahçe - VakıfBank

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

VİDA BEŞİKTAŞ FORMASINI GİYDİ BeşiktaşPremier LigDomagoj Vida BeşiktaşHırvatUmut GünerMahmutyazıcıoğluGEKAS TÜRKİYE GELİYOR TürkYunanTheofanis Gekas TürkiyeTürkiyeGalatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24