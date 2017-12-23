23 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi

VİDA BEŞİKTAŞ FORMASINI GİYDİ
Beşiktaş ile anlaştığı söylenen ancak Premier Lig ekiplerinden gelen teklifler sonrası, nereye gideceği konuşulan Domagoj Vida, Beşiktaş formasıyla poz verdi. Hırvat oyuncu Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte fotoğraf çektirdi:
THEOFANİS GEKAS TÜRKİYE\'YE GELİYOR
Türk sporseverlerinde yakında tanıdığı Yunan golcü Theofanis Gekas, Türkiye\'ye geliyor.
Türkiye\'de 84 maçta 50 gol attı
(ÖZEL) Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter, DHA\'ya konuştu:
\"Sinan\'ın takımda kalması için yapabileceğimizin üzerine çıktık\"
\"Geçmişte altyapıya yeteri kadar önem verilmemiş\"
\"Şu anda Can Topsakal\'la çalışıyoruz ve kendi işimize bakıyoruz\"
\"Bir evimiz yok\"
\"Çoğu kişi şansımızın olmadığını düşünüyordu\"
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14:00 Bursaspor - Gençlerbirliği
16:30 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş
19:30 Atiker Konyaspor - Fenerbahçe
TFF 1. LİG
13:00 Gazişehir Gaziantep - Çaykur Rizespor
13:00 İstanbulspor - Elazığspor
15:30 Adana Demirspor - MKE Ankaragücü
15:30 Eskişehirspor - Adanaspor
GALATASARAY
10:30 Galatasaray Sicil Kurulu Başkanı Serdar Eder, Galatasaray Proje Üretim Grubu\'nun toplantısına katılacak (Elite World Hotel) (Halkalı)
-Sarı-kırmızılı ekip, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
TRABZONSPOR
09:30 Bordo-mavili kulübün Olağan Genel Kurulu yapılacak
AVRUPA LİGLERİ
15:00 Real Madrid - Barcelona
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22:45 Juventus - Roma (Cengiz Ünder)
BASKETBOL
-Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -
13:00 Darüşşafaka - Trabzonspor
15:15 Gaziantep Basketbol - İstanbul BBSK
17:00 Galatasaray Odeabank - Sakarya BŞB Basketbol
20:15 Eskişehir Basket - Tofaş
- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi -
13:00 Adana ASKİ - Galatasaray
13:00 Bornova Beckerspor - Botaş
14:00 OGM Orman Gençlik - Samsun Canik Belediye
16:00 İstanbul Üniversitesi - Hatay BŞB
17:00 Beşiktaş - Yakın Doğu Üniversitesi
VOLEYBOL
- Erkekler Kupa Voley -
12:00 Galatasaray - Beşiktaş
14:00 VakıfBank - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.
16:30 Eczacıbaşı VitrA - Nilüfer Bld.
18:30 Fenerbahçe - Seramiksan
- Kadınlar Kupa Voley -
14:00 Eczacıbaşı VitrA - Galatasaray
17:00 Fenerbahçe - VakıfBank