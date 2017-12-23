23 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi

VİDA BEŞİKTAŞ FORMASINI GİYDİ

Beşiktaş ile anlaştığı söylenen ancak Premier Lig ekiplerinden gelen teklifler sonrası, nereye gideceği konuşulan Domagoj Vida, Beşiktaş formasıyla poz verdi. Hırvat oyuncu Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte fotoğraf çektirdi:

THEOFANİS GEKAS TÜRKİYE\'YE GELİYOR

Türk sporseverlerinde yakında tanıdığı Yunan golcü Theofanis Gekas, Türkiye\'ye geliyor.

Türkiye\'de 84 maçta 50 gol attı

(ÖZEL) Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter, DHA\'ya konuştu:

\"Sinan\'ın takımda kalması için yapabileceğimizin üzerine çıktık\"

\"Geçmişte altyapıya yeteri kadar önem verilmemiş\"

\"Şu anda Can Topsakal\'la çalışıyoruz ve kendi işimize bakıyoruz\"

\"Bir evimiz yok\"

\"Çoğu kişi şansımızın olmadığını düşünüyordu\"

SÜPER LİG

14:00 Bursaspor - Gençlerbirliği

16:30 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş

19:30 Atiker Konyaspor - Fenerbahçe

TFF 1. LİG

13:00 Gazişehir Gaziantep - Çaykur Rizespor

13:00 İstanbulspor - Elazığspor

15:30 Adana Demirspor - MKE Ankaragücü

15:30 Eskişehirspor - Adanaspor

GALATASARAY

10:30 Galatasaray Sicil Kurulu Başkanı Serdar Eder, Galatasaray Proje Üretim Grubu\'nun toplantısına katılacak (Elite World Hotel) (Halkalı)

-Sarı-kırmızılı ekip, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

TRABZONSPOR

09:30 Bordo-mavili kulübün Olağan Genel Kurulu yapılacak

AVRUPA LİGLERİ

15:00 Real Madrid - Barcelona

20:30 Deportivo La Coruna - Celta Vigo( Emre Çolak / Emre Mor)

22:45 Juventus - Roma (Cengiz Ünder)

BASKETBOL

-Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -

13:00 Darüşşafaka - Trabzonspor

15:15 Gaziantep Basketbol - İstanbul BBSK

17:00 Galatasaray Odeabank - Sakarya BŞB Basketbol

20:15 Eskişehir Basket - Tofaş

- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi -

13:00 Adana ASKİ - Galatasaray

13:00 Bornova Beckerspor - Botaş

14:00 OGM Orman Gençlik - Samsun Canik Belediye

16:00 İstanbul Üniversitesi - Hatay BŞB

17:00 Beşiktaş - Yakın Doğu Üniversitesi

VOLEYBOL

- Erkekler Kupa Voley -

12:00 Galatasaray - Beşiktaş

14:00 VakıfBank - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.

16:30 Eczacıbaşı VitrA - Nilüfer Bld.

18:30 Fenerbahçe - Seramiksan

- Kadınlar Kupa Voley -

14:00 Eczacıbaşı VitrA - Galatasaray

17:00 Fenerbahçe - VakıfBank