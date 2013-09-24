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Kültür-Sanat

23. Akbank Caz Festivali yarın başlıyor

23. Akbank Caz Festivali'nde dünyaca tanınan Mulatu Astetke ve Mos Def gibi sanatçılar canlı performanslarını sergileyecek

24 Eylül 2013 22:43

23. Akbank Caz Festivali 25 Eylül'de caz sevenleri yerli ve yabancı farklı coğrafyalardan caz müzisyenleri ile bir araya getirecek.

25 Eylül'de başlayıp 12 Ekim'e kadar devam edecek olan 23. Akbank Caz Festivali'nde dünyaca tanınan Mulatu Astetke ve Mos Def gibi sanatçılar canlı performanslarını sergileyecek.

Etiyopya yerel müziklerini caz formu ile buluşturan usta vibrafoniste Hüsnü Şenlendirici ve Mısırlı Ahmet eşlik edecek.

Türkiye'deki konserinde Yasiin Bey ismini kullanarak bir başka rap müzisyeni MF Doom ile konser verecek olan Mos Def, festival bir diğer süpriz ismi olma özelliğinde.

23. Akbank Caz Festivali'nde öne çıkan 4 konser şöyle:

Nicholas Payton XXX 2 Ekim Çarşamba günü Babylon'da sevenleri ile buluşacak.

Mulatu Astatke, 5 Ekim Cumartesi günü Lütfi Kırdar Kongre merkezinde evenleri ile buluşacak.

Yasiin Bey, (Mos Def) & MF Doom, 5 Ekim  Lütfi Kırdar Kongre merkezinde evenleri ile buluşacak.

Rova Plus presents: No Favorites! 10 Ekim Perşembe günü Babylon'da sevenleri ile buluşacak.

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23 akbank caz festivali

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