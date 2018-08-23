23 Ağustos Perşembe DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ
21.30 Siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında deplasmanda Sırbistan\'ın Partizan takımı ile karşılaşacak.
FENERBAHÇE
10.30 Sarı lacivertli ekipte bayramlaşma töreni yapılacak. (Faruk Ilgaz)
14.00 Fenerbahçe\'nin anlaşma sağladığı İsviçreli golcü Michael Frey, İstanbul\'a gelecek.
- Göztepe maçının hazırlıkları devam edecek.
GALATASARAY
- Sarı kırmızılı takım, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
TRABZONSPOR
- Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı çalışmalarına devam edecek.
KASIMPAŞA
18.00 Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edilecek.
- UEFA Avrupa Ligi\'nde play-off turu ilk ayak karşılaşmaları oynanacak.
19.00 Torpedo Kutaisi - Ludogorets Razgrad (Hüseyin Göçek)