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Spor

23 Ağustos Perşembe DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ 21

23 Ağustos 2018 12:32

BEŞİKTAŞ
21.30 Siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında deplasmanda Sırbistan\'ın Partizan takımı ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE
10.30 Sarı lacivertli ekipte bayramlaşma töreni yapılacak. (Faruk Ilgaz)
14.00 Fenerbahçe\'nin anlaşma sağladığı İsviçreli golcü Michael Frey, İstanbul\'a gelecek. 
- Göztepe maçının hazırlıkları devam edecek.

GALATASARAY
- Sarı kırmızılı takım, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZONSPOR
- Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı çalışmalarına devam edecek.

KASIMPAŞA
18.00 Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edilecek.

- UEFA Avrupa Ligi\'nde play-off turu ilk ayak karşılaşmaları oynanacak.
19.00 Torpedo Kutaisi - Ludogorets Razgrad (Hüseyin Göçek)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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