23 Ağustos Çarşamba Spor Gündemi

KORGENERAL RIZA KAYAALP ÜÇÜNCÜ YILDIZI TAKTI

DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDUK

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası\'nda Grekoromen stil 130 kiloda ülkemizi temsil eden milli güreşçimiz Rıza Kayaalp üçüncü kez Dünya Şampiyonluğu yıldızını omzuna takarak Korgeneral rütbesine ulaştı. Ayrıca şampiyonada Türkiye takım klasmanında Dünya üçüncüsü oldu. Kayaalp, \"Cumhurbaşkanımıza giderken söz verdim ve tuttum. Şimdi hedef Tokyo\" (Faik GÜRSES)

ŞEREF EROĞLU YENİ KURALLAR

UWW (Dünya Güreş birliği) bazı sıkletlerde yeni düzenlemeye gidecek. İlk deneme Atina\'da yapılacak Dünya Yıldızlar Şampiyonası\'nda uygulanacak. Kilo toleransı ve ihtar pozisyonları tamamen değişiyor. Sıkletlerdeki güreşler iki güne yayılıyor.

GREKO-ROMEN MİLLİ TAKIMI DÖNÜYOR

16.00 Dünya Şampiyonası\'nda başarılı maçlar çıkartan Greko-Romen milli takım kafilesine havalanında karşılama töreni düzenlenecek. Metehan Başar\'ın babası Kemal Başar da havaalanında oğlunu karşılayacak.

DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASINDA SIRA KADINLARA GELDİ

Bugün üç sıklette mindere çıkacak sporcular şöyle;

55 KG Bediha Gün, 58 KG Ayşe Vatansever, 63 KG Hafize Şahin

SERBEST GÜREŞ MİLLİ TAKIMI PARİS\'E GİDİYOR

10.05 Kafile saat 06.30\'da Sarıyer Mersinli Ahmet Tesisleri\'nden hareket edecek.

SEVİLLA VE BAŞAKŞEHİR\'DEN DUYGUSAL KONUŞMALAR

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı: \"Emre\'nin şutu gol olsa bugün başka şekilde dönecektik. Bu futbolumuzun lige ve Avrupa Ligi\'ne olumlu yansıyacağını düşünüyorum\"-

Sevilla Teknik Direktörü Berizzo: \"Şans eseri son top direkten döndü ve girmedi. Hayat, futbol böyle. Gecede mutlu olan biziz\"

İSPANYOL BASINI, \"SEVİLLA UCUZ KURTULDU\"

Başta As ve Marca gazeteleri olmak üzere ülkede bugün çıkan gazeteler, \"Sevilla korkunç bir rüya gördü. Devler Ligi direkten döndü\" diye yazdı.

BAŞAKŞEHİR\'İN PARASI, BEŞİKTAŞ\'A GELDİ

Talihsiz bir biçimde, Şampiyonlar Lig\'ine katılamayan Medipol Başakşehir\'in Devler Ligi parası olan 16 milyon Euro\'yu Beşiktaş kasasına koyacak. Beşiktaş geçen yıl da Fenerbahçe\'nin parasını Devler Ligi\'ne katılamadığı için almıştı. Beşiktaş bu sayede maç oynamadan 40 milyon Euro\'luk bir servete konmuş olacak.

FENERBAHÇE ZORLU VİRAJDA

Sarı-lacivertliler ilk maçta 2-0 yenildiği Vardar ile yarın rövanşa çıkıyor. Teknik Direktör takımının tur atlayacağından emin gözüküyor. Gol yemeden sağlanacak 3-0\'lık galibiyet Fenerbahçe\'ye turu getirecek. Sarı-Lacivertliler gol yemesi halinde ise epey zorlanacak.

FENERBAHÇE GÜNDEMİ

16.00 Aykut Kocaman, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi\'nde bir basın toplantısı düzenleyecek ve bu toplantıya bir de futbolcu da katılacak.

18.30 Maç öncesi takımın son antrenmanı, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri\'nde ve ilk 15 dakikası basına açık olacak.

VARDAR GÜNDEMİ

11.20 Makedonya temsilcisi İstanbul\'a gelecek (Sabiha Gökçen)

19.30 Vardar Teknik Direktörü Cedomir Janesvski basın toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi\'nde gerçekleşecek.

20.00 Vardar son antrenmanını yapacak.

ŞAMPİYONLAR LİG\'İNDE BUGÜN

21:45 CSKA Moskova(Rusya) - Young Boys(İsviçre) (1-0)

21:45 FC Kopenhag(Danimarka) - Karabağ Ağdam(Azerbaycan) (0-1)

21:45 FCSB(Romanya) - Sporting Lisbon(Portekiz) (0-0)

21:45 Liverpool(İngiltere) - Hoffenheim (Almanya) (2-1)

21:45 Slavya Prag (Çekya) - APOEL Nicosia(Kıbrıs Rum Kesimi) (0-2)

PEPE KARTAL YUVASINDA İMZA VERİYOR

14.00 Pepe, stattaki Kartal Yuvası\'nda taraftara imza dağıtacak.

GALATASARAY

10.30 Sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek

FATİH YILMAZ KONYASPOR BAŞKANI OLDU

Ahmet Şan\'ın istifasının ardından Konyaspor\'da başkanlık görevine Fatih Yılmaz getirildi. Konyaspor Yönetim Kurulu, tüzüğün 31. maddesi gereğince ikinci başkan Fatih Yılmaz başkanlığında olağanüstü toplandı ve bu görev kendisine verildi açıklamasını yaptı.

CÜNEYT ÇAKIR ROMANYA\'DA DÜDÜK ÇALIYOR

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Lig\'i Play-off turu rövanş maçında oynanacak Steaua Bükreş-Sporting Lizbon maçında düdük çalacak.

TÜRKİYE KUPASI 2.TUR KURA ÇEKİMİ

13.30 Riva\'daki Hasan Doğan Tesisleri\'nde kura çekimi yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur Kura Çekimi\'ne, 1. tur müsabakaları sonrasında tur atlayacak 21 ve TFF 3. Lig\'den 45 takım olmak üzere toplam 66 takım katılacak.