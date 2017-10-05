Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Türk Kooperatifçilik Kurumu (TKK) ile CIRIEC tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘22\'nci Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi’ başladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi\'nde 5-7 Ekim tarihleri arasında yapılan kongrenin açılışına, Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Ersoy, CIRIEC Başkanı Bernard Thiry, yurt içi ve yurt dışından akademisyen, araştırmacılar, öğrenciler ile davetliler katıldı.

Kongre Koordinatörü Prof. Dr. Enver Doğan, 20 Mayıs 1931’den bugüne kuruluş amacına uygun olarak kooperatifçilik düşüncesini halka yaymaya çalışan Türk Kooperatifçilik Kurumu\'nun, Türk milletine ve dünya uygarlığına hizmet aşkıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Türk Kooperatifçilik Kurumu ve çalışmaları hakkında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Ersoy, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi\'nin ev sahipliğinde ve işbirliğinde, kooperatifçiliğin ve kooperatif üyelerinin sorunlarının çözümüne yönelik düzenlenen kongrenin başarılı bir şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu, üniversitelere ve akademisyenlere çağrıda bulundu. Seymenoğlu, “Bakanlığımız ve Müdürlüğümüz tarafından kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve sorunlarının çözümü için çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmalarımızda üniversitelerimizin ve siz değerli akademisyenlerin de öneri ve bu alanda yapılacak tez çalışmalarınızı bekliyoruz” dedi. Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı ise, “Türk Kooperatifçilik Kurumu ne yazıkki birkaç açıdan yerine getirilmesi gereken işlevleri tam olarak yerine getirememiştir. Burada üniversitelerimizin, toplumumuzun ve her kesimin bir sorumluluğu var. Bundan sonraki süreçte başta biz üniversiteler olmak üzere, hep birlikte bu sorunları çözeceğimize inanıyorum. Bizim toplumumuzda var olan geleneksel dayanışmayı çağdaş bir organizasyona dönüşümlü olarak yapmak gerekiyor. Zira bu coğrafyada bugüne kadar her işi insanlarımızın birliktelikle başardıklarını da görüyoruz. İşlerin daha sağlıklı bir mekanizmaya dönüşebilmesindeki ilk çekirdeğin de toplumsal iş dinamiklerle gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyebilirim\" diye konuştu.

Türkiye’de 85 binin üzerinde kooperatif üyesinin olduğunu belirten Prof.Dr. Bağlı, \"Bu gibi yapılanmaların Türkiye’nin kalkınmasında ve toplumun modern dünyada genel gidişata uyumlu bir hale gelebilmesi noktasında önemli olduğunu inanıyorum ve bunu önemsiyorum. Bu konuda insanlara, topluma ve akademisyenlere hazır olduğumuzu hissettirmemiz gerekiyor. Bakanlık, üniversiteler ve kooperatifler olarak hep birlikte bizim üzerimize düşen bir görev var ve bu göreve hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum\" diye konuştu.

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