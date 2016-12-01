22'nci intihar girişimini 22 plakalı Edirne'de yaptı!

Türkiye'nin çeşitli illerinde farklı nedenlerle 21 kez intihar girişimde bulunduğu belirtilen 25 yaşındaki Mehmet H., geldiği 22 plakalı Edirne'de, 7 katlı binanın en üst katındaki yangın merdivenlerine çıkıp atlayacağını söyledi. DHA'da yer alan habere göre, Mehmet H., polislerin yaklaşık 2 saatlik çabasıyla intihardan vazgeçti.

Edirne'de Talatpaşa Caddesi üzerindeki Trakya Birlik'in 7 katlı binasının en üst katındaki yangın merdivenlerine çıkan Mehmet H., eşinin ve oğlunun hasta olduğunu ve parası olmadığını söyleyerek atlayacağını söyledi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri Mehmet H.'yi ikna etmek için uğraşıken, itfaiye ekipleri de olası atlamaya hava yastığı açtı. Mehmet H., polislere "Eşim kanser tedavisi görüyor. İlaç ve tedavi masraflarını karşılayamıyorum. 2 çocuğumdan birinin kalbi delik. Kiramı ödeyemediğim için ev sahibi bizi evden atacak. Ben 2008'de askerlik yaparken gazi oldum. Bana devlet sahip çıkmıyor" diyerek yardım istedi.

Yaklaşık 2 saat süren çabanın ardından kendisine yardım edileceği sözü verilen Mehmet H., intihar girişiminden vazgeçti. Polisin ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdüğü Mehmet H.'nin daha önce çeşitlli illerde 21 kez intihar girişiminde bulunduğunu belirledi.