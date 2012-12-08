228 bin kadına, 259 milyon lira maaş

Eşi vefat eden, sosyal güvencesi olmayan ve muhtaçlığı onaylanan 228 bin 551 kadına, Ekim sonuna kadar "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu"ndan 259 milyon 534 bin 250 lira maaş yardımı yapıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, MHP Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in yazılı soru önergesine verdiği cevapta, ''Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Sosyal Yardım Programı''ndan yararlananlara ilişkin rakamları açıkladı.

Şahin, programdan faydalanmak için 22 Ekim 2012 tarihinden itibaren 329 bin 855 kadının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına başvurduğunu dile getirdi. Ayrıca 228 bin 551 kişinin bu haktan yararlandığını belirtti.

Şahin, hak sahibi olabilmek için son resmi eşin vefat etmiş olması, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olunmaması, hanede sosyal güvenceli kişi ya da kişilerin bulunmaması, evde bakım uygulaması kapsamında bakıcı aylığı alınmaması ve muhtaçlığın vakıf mütevelli heyeti tarafından onaylanması gerektiğini hatırlattı.

Onaylananlara yardım uygulamasının bu yılın Nisan ayında başladığını söyleyen Şahin, 22 Ekim 2012 tarihi itibarıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarından 259 milyon 534 bin 250 lira ödeme yapıldığını kaydetti.

Şahin, kişi başı 250 lira maaş miktarının Boğaziçi Üniversitesi ile yapılan ortak araştırma sonucu getirilen öneriyle Fon Kurulu kararıyla belirlendiğini kaydetti.



Yardımdan en çok Gaziantep faydalanıyor



Şahin, yardımdan en çok yararlanan illerin başında 9 bin 57 kişiyle Gaziantep'in, en az yararlan kadının bulunduğu ilin ise 238 kişiyle Zonguldak olduğunu ifade etti.

Yardımdan İstanbul'da 6 bin 703, Ankara'da 4 bin 476 ve İzmir'de de 5 bin 751 kişinin yararlandığı açıklandı.

Gaziantep'i 8 bin 454 kadınla Adana, 8 bin 306 kadınla Diyarbakır ve 7 bin 427 kadınla Manisa izlerken, en az kadının yararlandığı illerde Zonguldak'ı Bayburt 312, Artvin ve Bartın 358'er kadınla izledi.

Yardımdan 5 binden fazla kadının yararlandığı iller Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Manisa, Aydın, Balıkesir, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Konya, Kahramanmaraş, Mardin, Şanlıurfa ve Van olarak sıralandı.

Yardımdan Zonguldak, Artvin, Bartın ve Karabük'ün yanı sıra, Bilecik, Bolu, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Kırşehir, Rize, Sinop, Tunceli, Bayburt, Kırıkkale, Karabük, Ardahan, Yalova ve Düzce'de binden daha az kadın yararlandı.