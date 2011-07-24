-2206 METREDE KONSER ADIYAMAN (A.A) - 23.07.2011 - Adıyaman'da, ''Dünyada Nemrut, Nemrut'ta Dünya'' projesi tanıtıldı. Borusan Qartet Oda Orkestrası, 2 bin 206 metre yükseklikliğindeki Nemrut Dağı'nda konser verdi. AB Bakanlığı Müsteşar Vekili Mehmet Cangir, Adıyaman Üniversitesi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, tüm illerin AB'ye hazırlandığını ve bu konuda her ilde AB'den sorumlu vali yardımcıları bulunduğunu söyledi. Bu yıl kültürel projeler için 400 başvuru yapıldığını ve bunların içinden en başarılı 19 projenin seçildiğini ifade eden Cangir, şöyle konuştu: ''Adıyaman Nemrut Rotary Kulübünün, 'Dünyada Nemrut Nemrut'ta Dünya' projesi de bu projelerden biri. Türkiye'ye AB'yi, AB'ye de Türkiye'yi anlatmak lazım. AB'ye ülkemizi ve insanlarını iyi anlatmamız, ön yargılarını ortadan kaldırmamız lazım. Ülkemizdeki insanlara da AB'yi iyi anlatmamız gerekiyor.'' Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü ise Adıyaman'ın turizm potansiyelinin değerlendirilemediğini belirterek, Çelikhan Çat Barajı'ndaki yüzen adaların çok değerli olduğunu fakat onlara iyi bakılmadığını söyledi. Gönüllü, ''Adıyaman genelinde çok değerli varlıklar var ama bizim bunları değerlendirecek projeler yapmamız lazım. Tabiri caize 'kazanın içerisinde pişmiş çorba var ama kaşık yok'. Bu zenginliklerin değerlendirilmesi için turizm yatırımlarının yapılması gerekiyor'' dedi. Vali Vekili Yakup Güney de gerçekleştirilen reformlarla Türkiye'nin AB yolunda ilerlediğini belirterek, Adıyaman Rotary Kulübü'nün projesinin kabul edilmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını kaydetti. Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Yaşar Koca da Adıyaman'dan bir sosyal sorumluluk projesiylek Türk ve Avrupa kültürlerinin Nemrut Dağı'nda birleşeceğini, Güneydoğu Anadolu ve GAP Bölgesinin en büyük sosyal projesiyle Avrupa ve Türkiye arasında kültür köprüleri kurmayı amaçladıklarını vurguladı. Konuşmaların ardından Proje Koordinatörü Eda Kayaoğlu, proje hakkında sunum eşliğinde bilgi verdi, Borusan Qartet Oda Orkestrası mini bir konser verdi. Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü'nün İtalya, Macaristan ve Adıyaman Üniversitesi iş birliğiyle ile Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu-II Projesi 'Kültür ve Sanat Hibe Programı' kapsamında yürüttüğü projenin tanıtım toplantısına, İtalyan Kültür Ateşe Yardımcısı Gianluca Bıscardi, Macaristan Cumhuriyet Büyükelçiliği Konsolos 3. Katibi Peter Szanto, CHP İl Başkanı Zafer Ersoy ve çok sayıda davetli katıldı. -NEMRUT DAĞI'NDA KONSER- Proje kapsamında daha sonra Borusan Qartet Oda Orkestrası, devasa kral ve tanrı heykellerinin arasında güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen 2 bin 206 metre yükseklikliğindeki Nemrut Dağı'nda konser verdi. Orkestranın zorlu bir tırmanışın ardından Nemrut Dağı zirvesinin doğu terasında, kral heykellerinin önünde verdiği konseri yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra Macaristan Ankara Konsolosu Peter Szanto, İtalyan Kültür Ataşesi Yardımcısı Gianluca Biscardi de izledi. Konuklara gün batımında şarap ikram edildi, konser sonrasında çiğ köfte partisi yapıldı. Borusan Qartet Oda Orkestrası sanatçıları, dünyanın bir çok ülkesinde çok farklı mekanlar da konserler verdiklerini ancak Nemrut Dağı'nın zirvesinde büyüleyici bir atmosfer içerisinde tanrı heykellerinin önünde ilk kez konser verdiklerini söyledi. Dünyanın bir kültür mirası olan Nemrut Dağı'nda bulunmaktan büyük keyif aldıklarını belirten Macaristan Ankara Konsolosu Peter Szanto ise Türkiye'deki sivil toplum projelerini desteklediklerini, yine bir AB projesi içerisinde böylesine güzel bir mekanda düzenlenen etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. İtalyan Kültür Ataşesi Yardımcısı Gianluca Biscardi da projenin kültür köprüleri açısından önemli bir adım olacağına inandığını, projede yer almaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.