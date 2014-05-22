22.05.2014 - Alman basınından özetler



Mittelduetsche Zeitung, Erdoağan'ın 24 Mayıs'ta Köln'deki Lanxess Arena'da yapacağı konuşmaya dair bir yoruma yer veriyor. Gazete, Erdoğan'ın Köln'de konuşmasının engellenmesini isteyenlerin gerekçelerine atıfta bulunduğu bir değerlendirme yapıyor;

"Burada önemli olan Erdoğan'ın platformunu elinden almak değil. Daha iyisi bu platformu, alttan oymak ve Erdoğan'ın silahını işlevsiz bırakmak. Erdoğan'ın platformunu elinden almak görüşü, Erdoğan'ın yerinin Köln'deki seçim mücadelesi arenası değil facianın yaşandığı Soma olması gerektiğine dayandırılıyor. Biraz hileli formüle edilmiş bir argüman olsa da, Erdoğan'ın maden faciasındaki tutumundaki eksik duygusal zekasıyla tam olarak uyuşuyor…"

Rus lider Vladimir Putin’in Çin ziyaretinde iki ülke arasında gelecek 30 yıllık süre zarfında Rus gazının Çin’e taşınmasını öngören bir anlaşma imzalaması da basında geniş yer tutuyor. Bild-Zeitung, Rusya ve Çin'in yıllardır bir doğalgaz anlaşması üzerine pazarlıklar yürüttüğüne dikkat çekiyor. Moskova'nın Avrupa pazarı dışında alternatifler araması nedeniye fiyatları düşürdüğünü belirten Bild, bunun üzerine Çin'in yılda 38 milyar metreküp gaz alacağı bilgisini veriyor. Yorum şu sözlerle devam ediyor:

"Ama peki bu bizim için ne anlama geliyor? Putin bize şimdi vanaları mı kapatacak? Hayır! Putin'in bizim dövizlerimize ihtiyacı var ve bu kadar çabuk Avrupa boru hatlarını kapatıp, başka yerde gazı paraya dönüştüremez. Ancak yine de, Rusya-Çin anlaşması bizim için bir uyarı olmalı. Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarının yerine farklı alternatiflere ihtiyacı bulunuyor. Bunun geceden sabaha olması gerekmiyor, bu uzun vadeli bir proje. Tıpkı Putin'in uzun vadede bize şantaj yapma girişimleri gibi…"

Straubinger Tagblatt gazetesi, Rusya ile Çin'in doğalgaz anlaşmasını Ukrayna krizi nedeniyle ABD ve AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar üzerinden değerlendirerek, Putin'in hamlesiyle yaptırım tehditlerinin bir kez daha sonuçsuz kaldığı yorumunu yapıyor:

“Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir kez daha Batı'ya tur bindirdi. Uzun süredir kur yaptığı Pekin'i en nihayetinde doğalgazını satın almaya ikna etti. Evine kocaman bir anlaşmayla dönmüş olacak. Bu nedenle de Ukrayna krizinde ABD ve AB'nin yaptırım tehditleri bir parça daha etkisiz hale gelecek.”

Mannheimer Morgen gazetesi ise aynı konuyu farklı bir açıdan değerlendiren bir yoruma yer veriyor. Gazete Çin'in her zaman çıkarları doğrultusunda hareket ettiğine dikkat çekiyor:

“Çin, Sibirya gazıyla parlamaya ve bir zamanların büyük kardeşini gölgesinde bırakmaya devam edecek. Pekin'in yeni bir Doğu Bloku'nda yer alma gereksinimi bulunmuyor. En nihayetinde Çin, ABD ve Avrupa'daki daha önemli partnerlerinin, Rusya'nın hammaddelerine borçlu olmadığı, küreselleşme sayesindeki gelişiminin farkında. Her ne kadar Batı'ya karşı kin duygusunda Rusya ile birleşiyor olsa da Çin'deki yönetim, zaten dünya siyasetindeki bir bloklaşmaya dahil olmakla ilgilenmiyor. Pekin şu sıralar ustalıkla bir çıkar politikası izliyor ve hangi partnerlerden çıkar sağlayacağını iyi biliyor. Avrupa ile ekonomik ilişkileri çok daha büyük hacme sahip. Moskova'nın Pekin'e, Pekin'in Moskova'ya duyduğundan daha fazla ihtiyacı var.”