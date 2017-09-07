22.00'den sonra alkollü içki yasağı AİHM yolunda

Antalya'da saat 22.00'den sonra alkol sattığı gerekçesiyle 30 bin lira para cezası kesilen büfeci Mustafa Ertem, AİHM'ye gideceğini söyledi.

Antalya’da saat 22.00’den sonra alkollü içki sattığı gerekçesiyle 30 bin 454 TL ceza kesilen büfeci Mustafa Ertem’in Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru, itiraz süresi içinde yapılmadığı gerekçesiyle reddedildi. Ertem, cezası kaldırılmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuracağını söyledi.

Gerekçe: Başvuru 30 gün içinde yapılmadı

2014’ü 2015’e bağlayan yılbaşı gecesi saat 22.00’den sonra alkollü içki sattığı gerekçesiyle 30 bin 454 TL idari para cezasına çarptırılan büfeci Mustafa Ertem’in itirazlardan sonuç alamayınca Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvuru, süreyi geçirdiği gerekçesiyle reddedildi. Ertem’e Anayasa Mahkemesi’nden gönderilen yazıda, bireysel başvurunun adil yargılama ihlalinin öğrenildiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılması gerektiği belirtildi.

Yılbaşı gecesi alkollü içecek satışı yasağının başladığı saatlerde bir kişinin sigara aldıktan sonra aracına binerek ayrıldığını, o kişinin büfeden 20 metre uzakta polis tarafından durdurulduğunu ve aracında içki bulunduğunu iddia Ertem, “İçkileri ben satmamış olmama rağmen, kişinin de bu yönde beyanı olmasına rağmen polis ‘Derdinizi mahkemede anlatırsınız’ diyerek hakkımda tutanak tuttu” dedi.

“’Cumhurbaşkanı’na hakaret’ten dava açıldı”

Gece alkol satışının yasaklanması nedeniyle iş yapamaz hale geldiğini ve büfesini kapattığını belirten Mustafa Ertem şunları söyledi:

“Kesilen cezayı da ödeyemedim. İptali için yaptığım başvurulardan sonuç alamayınca siyasete atıldım. 7 Haziran seçimlerinde Anadolu Partisi’nden milletvekili adayı oldum. Yaptığım basın açıklaması nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hakkımda dava açıldı. Bu dava devam ediyor. Şu anda özel güvenlikçi olarak çalışıyorum. Buradan bu cezanın bir seferliğine de olsa affedilmesini istiyorum. Eğer 6 ay içinde bu yapılmaz ise konuyu AİHM’e götüreceğim.”