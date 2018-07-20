220 sporcu en hızlı olabilmek için pedal bastı

Türkiye'nin en iyi bisikletçilerin muhteşem performansına her yıl ev sahipliği yapan Türkiye Salcano Dağ Bisikleti Şampiyonası Rize'nin Güneysu ilçesinde başladı.

DHA'da yer alan habere göre; Türkiye'nin en hızlı sporcusunu belirlendiği yarışmada, yarışmacılar aynı anda pedal basarak, tur sayısına göre yarıştılar. Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Salcano bisiklet firmasınin desteklerince düzenlenen şampiyonaya, yaklaşık 220 sporcu katılıyor.



İlk gün sonuçlarına göre büyük kadınlar kategorisinde Eda Konuk birinci, Cansu Çelebi ikinci, Hatice Yılmaz ise üçüncü oldu.



Büyük erkekler kategorisinde ise Veysel Gülmez birinciliği, Yunus Emre Yılmaz ikinciliği, Cebrail Şeker de üçüncülüğü elde etti.