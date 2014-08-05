2.20 promil alkolle direksiyona geçen Çilingiroğlu ehliyeti kaptırdı

Kaya Çilingiroğlu, Arnavutköy’de trafik kontrolüne takıldı. Alkolmetreyi üfleyince 2.20 promil alkollü çıkan Çilingiroğlu’nun ehliyetine el kondu.

15 Temmuz’da Arnavutköy’de kurulan trafik kontrol noktasına takılanlardan biri de Kaya Çilingiroğlu oldu. Ekiplerce durdurulan Jaguar’ın direksiyonunda ünlü işadamı vardı.

Ekipler, evraklarını kontrol ettikten sonra Çilingiroğlu’dan alkolmetreyi üflemesini istedi. Alkolmetre en yüksek seviyelerden biri olan 2.20’yi gösterdi.

Çetin Aydın'ın Hürriyet'teki haberine göre, polis, hemen araçtan inmesini istediği Çilingiroğlu’nun ehliyetine 6 ay süreyle el koydu. 727 lira da para cezası kesilen işadamı, 1 promilden yüksek çıktığı ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle Etiler Polis Merkezi’ne götürüldü. Hakkında 2 yıl hapis cezası istemiyle işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı internet sitesinde, alkolün vücut ve davranış üzerindeki etkilerine yer veriliyor.

2 promil alkolün ağrı ve diğer fiziksel duyumların azalmasına, belirgin duygusal tutarsızlıklara neden olduğu belirtiliyor.