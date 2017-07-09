T24 LogoT24 Logo
Yaşam

220 metrede tehlikeli horon

"Burada nikâh yapılmasında bir sakınca görmedik"

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

09 Temmuz 2017 11:47

Artvin'de, Sıldım Kayası mevkiinde sarp kayalara monte edilerek kurulan 50 metrekarelik terasta oynanan horon korkuttu

AA'nın haberine göre,  Artvin Milli Parklar Sorumlusu Orman Mühendisi Sedat Kara, “Burada nikâh yapılmasında bir sakınca görmedik. Nikâhı da belediye başkanı kıyacağı için düğün sahiplerine izin verdik. Buraya aynı anda 20-25 kişinin çıkmasına izin veriyoruz. Buranın ağırlık taşıma kapasitesi 30 ton olarak bilinse de ben düğün sahiplerini özellikle bu terasta horon oynamamaları konusunda uyardım. Ama dinlememişler” dedi.

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe de nikâha yaklaşık 25 kişinin katıldığını belirterek “Buranın ağırlık kapasitesini biliyorum. Ancak günün önemine göre, arkadaşlar göstermelik bir horon oynadılar. Kendilerini ‘Karadeniz usulü oynamayın, ayağınızı çok fazla kaldırmayın terasa ve camlara zarar vermeyin’ diye uyardım. Zaten horon da kısa sürdü” diye konuştu.

Gizem Gazioğlu ile hayatını birleştiren damat Hüseyin Şentürk ise fikrin gelinin annesinden çıktığını dile getirerek “220 metre yükseklikte böyle bir adrenalini yaşamak, yükseklik korkusu olanlarla birlikte mutluluğa ‘Evet’ demek unutulmaz bir şey oldu” ifadesini kullandı.

ETİKETLER

Artvinhoron

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24