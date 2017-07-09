220 metrede tehlikeli horon

Artvin'de, Sıldım Kayası mevkiinde sarp kayalara monte edilerek kurulan 50 metrekarelik terasta oynanan horon korkuttu

AA'nın haberine göre, Artvin Milli Parklar Sorumlusu Orman Mühendisi Sedat Kara, “Burada nikâh yapılmasında bir sakınca görmedik. Nikâhı da belediye başkanı kıyacağı için düğün sahiplerine izin verdik. Buraya aynı anda 20-25 kişinin çıkmasına izin veriyoruz. Buranın ağırlık taşıma kapasitesi 30 ton olarak bilinse de ben düğün sahiplerini özellikle bu terasta horon oynamamaları konusunda uyardım. Ama dinlememişler” dedi.

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe de nikâha yaklaşık 25 kişinin katıldığını belirterek “Buranın ağırlık kapasitesini biliyorum. Ancak günün önemine göre, arkadaşlar göstermelik bir horon oynadılar. Kendilerini ‘Karadeniz usulü oynamayın, ayağınızı çok fazla kaldırmayın terasa ve camlara zarar vermeyin’ diye uyardım. Zaten horon da kısa sürdü” diye konuştu.

Gizem Gazioğlu ile hayatını birleştiren damat Hüseyin Şentürk ise fikrin gelinin annesinden çıktığını dile getirerek “220 metre yükseklikte böyle bir adrenalini yaşamak, yükseklik korkusu olanlarla birlikte mutluluğa ‘Evet’ demek unutulmaz bir şey oldu” ifadesini kullandı.