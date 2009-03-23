220 bin TL'ye 'hayır' dedi

Acun Ilıcalı'nın sunduğu "Var Mısın Yok Musun"da pazar gecesi 500 bin TL heyecanı yaşandı.



Yarışmanın başından itibaren çok iyi bir performans sergileyen gecenin yarışmacısı İhsan, son yediye 3 tane 500 bin ile girdi. 110 bin liralık teklifi kabul etmeyen İhsan son dörde 2 adet 500 bin ve 1 adet 100 bin lira getirdi.



Yarışmada kasa İhsan'a bu noktada 165 bin TL teklifte bulundu. Ancak İhsan şansını sürdürmeyi seçti ve iki kutu daha açtırdı.



İhsan'ın şansı oldukça iyiydi ve genç yarışmacı son ikiye 100 ve 500 bin TL ile girdi. Bu dakikada bankanın teklifiyse 220 bin TL'ye yükseldi.



Heyecanın oldukça arttığı yarışmanın son anlarında İhsan, "220 bin TL'ye yokum" diyerek 500 bin TL'lik büyük ödül için yarıştı ancak İhsan'ın kutusundan 100 bin TL çıktı. Bu sonuçla İhsan yarışmadan 100 bin TL ile ayrılmak zorunda kaldı.



