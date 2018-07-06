22 yıllık genel yayın yönetmeni görevi bırakmıştı; Posta'nın başına Emre İskeçeli geçti

Rıfat Ababay'ın 22 yıllık genel yayın yönetmenliği görevini bıraktığı Posta gazetesinin başına geçen yeni isim belli oldu. Ababay'ın yerine Emre İskeçeli geldi.

Medyaradar'da yer alan habere göre İskeçeli, Hürriyet ve Sözcü’de yan yayınlar yönetmenliği görevlerinde bulunan ve son olarak İz İletisim’de genel müdürlük görevini yürütüyordu.

Emre İskeçeli kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nde okuyan Emre İskeçeli, 15 yılı aşkın bir süre medyada üst düzey yönetici olarak görev aldı. Sabah Gazetesi’nin ekonomi servisinde başladığı meslek hayatına, 2002-2014 yılları arasında Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü olarak devam eden İskeçeli, daha sonra Sözcü’ye geçti. Sözcü gazetesinde yan yayınlar sorumlusu olarak görev yapan İskeçeli, son olarak İz İletisim’de genel müdürlük görevini yürütüyordu.