22 yıldır bitmeyen havaalanına Halisdemir tabelası

Niğde'de 1995 yılında temeli atıldıktan sonra hiç ilerleme sağlanamayan havaalanına durumu gündeme getirmek isteyen bir grup tarafından 'Ömer Halisdemir' adı verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 22 yıldır temel aşamasında bekleyen havaalanı konusunda açıklama yaptı. Havaalanı projesinin Halisdemir’in doğup büyüdüğü Çukurkuyu Kasabası’na çok yakın oduğunu belirten Gürer, “1995 yılında dönemin Başbakanı Niğde’ye gelerek Niğde havaalanının temelini atmıştı. O günden bugüne bu tabela dışında yapılan bir şey yok. 15 yıllık AK Parti hükümetlerinde gelen her başbakan ve bakanın Niğde Havaalanı için sözleri oldu. ‘Niğde ile Aksaray veya Ereğli ile Niğde’ye ortak havaalanı yapılacak’ dediler. Son olarak da bu mevcut yerine yapılacağı söylendi. Şu sıralar 4 yeni havaalanı için Ulaştırma Bakanı açıklama yaptı ancak aralarında Niğde yine yok. Niğdeliler artık havaalanı yapılsın istiyor” dedi.

"Hem Niğde'nin hem de Türkiye'nin kahramanı"

Havaalanına vatandaşlar tarafından ‘Ömer Halisdemir’ adı verilerek tabelanın asıldığını anlatan Gürer, şöyle devam etti: “Tarih Ömer Halisdemir’i hem Niğde’nin hem de Türkiye’nin kahramanı olarak kaydetti. Halkımız da Niğde’nin havaalanının isminin Ömer Halisdemir havaalanı olarak değiştirilmesini istiyor. Halkımız geldi buraya tabelayı astı. Buradan sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Ulaştırma Bakanı’na sesleniyorum, her seçimden önce Niğde’ye havaalanı sözü veriliyor ama bir türlü yapılmıyor. Ömer Halisdemir’in doğup büyüdüğü ve kabrinin bulunduğu Çukurkuyu Kasabası’nın hemen girişinde bulunan bu havaalanı temelinin bir an önce bitirilip Niğde’nin havaalanına kavuşturulmasını temenni ediyorum.”