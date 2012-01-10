T24 - İkinci Yenicilerin önemli ismi Cemal Süreya’nın ölümünün 22’nci yıldönümüydü dün. Can Yücel’i dinlersek 22 yıldır aşk yok memlekette. Genç şairlerin şapkasını şiirlerle dolduran Cemal Süreya ‘Sizin Hiç Babanız Öldü mü?” şiiriyle kim bilir kaç babası ölmüşe deva oldu.



Kim bilir kaç genç şairin şapkasına doldurduğu çiçekleri şiire çevirdi. Şair dediğine zordur yaşamak, şiirle katlanılır. Cemal Süreya şiirleriyle katlanılır kılar hayatı. Aşkın vitrinlerde yaşandığı bir devirde aşkı hatırlatır. Cemal Süreya’yı bilene vapur sadece vapur değildir, sigara sadece sigara, rakı sade rakı değildir. Cemal Süreya şiir yazmaz sadece, şiirin kendisidir. Bu yüzden de aslında ölmemiştir.



9 Ocak 1990, şairin ölüm yılı değil, şiirin ölmeyeceğinin ispatıdır bir kez daha. Bu ispatı şiirin değerini bilenler 9 Ocak’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle bir kez daha paylaştılar şairin sevenleriyle. Cemal Süreya şiir Ödülleri çerçevesinde gerçekleşen anma törenine Aslı Durak başkanlık yaptı. Eminiz ki bu törenle Cemal Süreya Şiir ödüllerine layık görülmüş şairlere 81 yaşında ödüllerini sunmaya sahnedeydi şairin kendisi de.



Süreya Twitter’da da unutulmadı





Ece Temelkuran

“Şimdi sen gidiyorsun. Gözlerin durur mu? Onlar da gidiyor” ... Bugün Cemal Süreya’nın ölüm yıldönümü.



Aylin Aslım

“Bir an istifa etmeyi düşündüm. Nerden?” Cemal Süreya



Elif Şafak

Seni ne zaman uyurken hayal etsem, affediyorum... ( Cemal Süreya )



Yaşar Günaçgün

Sadece şiir yazarak ve şiir okuyarak şair olunmaz. Şiir hayatin kopüğüdür. Çağın, hayatın, bütün bilgilerin - Cemal Süreya



Leyla İpekçi

‘Bir de yine sevgili çocuk/Biliyorsun kişi tutkularıyla/Yalnızlığını adlandırıyor o kadar’ Cemal Süreya.



Onur Caymaz

İki çay söylemiştik orada, birisi açık/Keşke yalnız bunun için sevseydim seni... Cemal Süreya bu dünyadan gideli 21 yıl oluyor...



(Radikal)