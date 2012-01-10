T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'22 yıldır aşk yok memlekette'

İkinci Yenicilerin önemli ismi Cemal Süreya’nın ölümünün 22’nci yıldönümüydü dün.

10 Ocak 2012 02:00

T24 - İkinci Yenicilerin önemli ismi Cemal Süreya’nın ölümünün 22’nci yıldönümüydü dün. Can Yücel’i dinlersek 22 yıldır aşk yok memlekette. Genç şairlerin şapkasını şiirlerle dolduran Cemal Süreya ‘Sizin Hiç Babanız Öldü mü?” şiiriyle kim bilir kaç babası ölmüşe deva oldu.


Kim bilir kaç genç şairin şapkasına doldurduğu çiçekleri şiire çevirdi. Şair dediğine zordur yaşamak, şiirle katlanılır. Cemal Süreya şiirleriyle katlanılır kılar hayatı. Aşkın vitrinlerde yaşandığı bir devirde aşkı hatırlatır. Cemal Süreya’yı bilene vapur sadece vapur değildir, sigara sadece sigara, rakı sade rakı değildir. Cemal Süreya şiir yazmaz sadece, şiirin kendisidir. Bu yüzden de aslında ölmemiştir.


9 Ocak 1990, şairin ölüm yılı değil, şiirin ölmeyeceğinin ispatıdır bir kez daha. Bu ispatı şiirin değerini bilenler 9 Ocak’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle bir kez daha paylaştılar şairin sevenleriyle. Cemal Süreya şiir Ödülleri çerçevesinde gerçekleşen anma törenine Aslı Durak başkanlık yaptı. Eminiz ki bu törenle Cemal Süreya Şiir ödüllerine layık görülmüş şairlere 81 yaşında ödüllerini sunmaya sahnedeydi şairin kendisi de.


Süreya Twitter’da da unutulmadı


Ece Temelkuran

“Şimdi sen gidiyorsun. Gözlerin durur mu? Onlar da gidiyor” ... Bugün Cemal Süreya’nın ölüm yıldönümü.


Aylin Aslım

“Bir an istifa etmeyi düşündüm. Nerden?” Cemal Süreya


Elif Şafak

Seni ne zaman uyurken hayal etsem, affediyorum... ( Cemal Süreya )


Yaşar Günaçgün

Sadece şiir yazarak ve şiir okuyarak şair olunmaz. Şiir hayatin kopüğüdür. Çağın, hayatın, bütün bilgilerin - Cemal Süreya


Leyla İpekçi

‘Bir de yine sevgili çocuk/Biliyorsun kişi tutkularıyla/Yalnızlığını adlandırıyor o kadar’ Cemal Süreya.


Onur Caymaz

İki çay söylemiştik orada, birisi açık/Keşke yalnız bunun için sevseydim seni... Cemal Süreya bu dünyadan gideli 21 yıl oluyor...


(Radikal)



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24