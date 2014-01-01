22 yaşındaki genç, Öcalan için kendini yaktı

İzmir’de yaşayan Mahsun Özen (22), Abdullah Öcalan’ın İmralı Adası’nda hapiste tutulmasını protesto etmek için Roboski Katliamı’nın yıldönümünde kendini yaktı.

Özgür Gündem'de yer alan habere göre, Özen, 28 Aralık’ı 29 Aralık’a bağlayan gece, Bayraklı İlçesinde bulunan Barış Anıtı yakınlarındaki ormanlık alanda bedenini ateşe verdi. 30 Aralık günü yanmış halde bulunan Mahsun Özen’in cenazesi, İzmir Adli Tıp morguna götürüldü. 15 Ağustos 1992 yılında Mêrdîn’in Savur ilçesine bağlı Dengiza (Serenli) köyünde dünyaya gelen Özen, henüz 7 yaşındayken ailesi ile birlikte İzmir’e göç etmişti. 2011 yılında PKK üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Özen, 2 yıl boyunca Kırıklar F-Tipi kapalı cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra 2012’de tahliye edilmişti.

'Yaşamak ve ölmek erdemdir'

Özen’in babası Burhan Özen, “Oğlum Kürt halk önderimiz Abdullah Öcalan’ın esaret koşullarına karşı bedenini ateşe verdi. Oğlum, abisi gibi Kürdistan halkının şehididir” diye konuştu. Ardından ‘Yaşamak da ölmek de erdemdir’ başlıklı eyleminin amacını anlatan iki sayfalık bir mektup bırakan Özen’in el yazısı ile yazdığı “Yaşamak da ölmek de erdem işidir!” başlıklı mektubunda şu ibareler dikkat çekti:

“... Yeni bir yıla Önder Apo’suz girmeyi amaç edinen kapitalist modernite zihniyeti unutmamalıdır ki, direniş ve serhıldan ruhuyla yola başlayan PKK ve Kürt halkı amacına ulaşmadan durmayacaktır... Böylesine kirletilmiş bir yaşam içinden bize özgür yaşam kapısını açtıran ve direnişi sağlayan önder Apo felsefesinin amacına ulaşacağına olan inancımla devrimci selam, sevgi ve saygılarımla.”

Abdullah Öcalan, daha önce yaptığı açıklamalarda bu tür eylemlerin kendisini çok zor durumda bıraktığını, büyük değer biçtiğini ancak tasvip etmediğini belirtmişti. Öcalan, bu tür eylemler yerine mücadelenin örgütlenmesinin daha doğru olacağını vurgulamıştı.