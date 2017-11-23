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Kültür-Sanat

22. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali kapılarını açılıyor

22. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali 24 Kasım-04 Aralık 2017'de izleyici ile buluşacak

23 Kasım 2017 03:42

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf-TAKSAV tarafından düzenlenen 22. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali 24 Kasım 2017 Cuma günü, saat 19.30’da DT Büyük Tiyatro’da kapılarını açıyor.

Sunuculuğunu sanatçı Belit Özükan’ın üstleneceği açılış töreninde; geçmişte Halit Akçatepe, Yıldız Kenter, Haldun Dormen, Genco Erkal gibi isimlerin aldığı “Festival Onur Ödülü” bu yıl usta sanatçı Müjdat Gezen’e, yine geçmişte Sevda Şener, Ayşegül Yüksel, Türel Ezici gibi isimlerin almış olduğu “Festival Emek Ödülü” ise tiyatro emekçisi Kımız Bozkır’a takdim edilecek.

Açılış töreninde keman sanatçısı Berfin Aksu ve piyano sanatçısı İbrahim Yazıcı tiyatroseverlere Fazıl Say, Beethoven ve George Gerswin’in eserlerini içeren bir konser verecek.

22. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali’nde 10 gün boyunca 49 tiyatro grubu sahne alacak. Atölyeler ve bir konferansla birlikte tam 55 etkinlik tiyatroseverlerle buluşacak.


      

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