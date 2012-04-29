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Ekonomi

22 trilyon dolarlık göktaşını yakalayan dünyanın en zengini olacak

Kısa sürelerde milyarlarca dolar ciroya ulaşan bilişim teknolojisi şirketlerinin yöneticileri, daha da yeni bir ekonomik alan yaratmanın peşine düştü.

29 Nisan 2012 08:16

Son birkaç 10 yılda yeni ekonomi olarak anılan ve çok kısa sürelerde milyarlarca dolar ciroya ulaşan bilişim teknolojisi şirketlerinin yöneticileri, daha da yeni bir ekonomik alan yaratmanın peşine düştü.

Hürriyet'in haberine göre, Google’ın Yönetim Kurulu Başkanı Eric Schmidt, CEO’su Larry Page ve Yönetim Kurulu Üyesi Ram Shriram’ınr başını çektiği 9 isim, göktaşlarında bulunan ve değeri trilyonlarca dolara kadar çıkan madenleri Dünya’ya getirmek üzere, Planetary Resources (Gezegensel Kaynaklar) adlı bir şirket kurdu.

 

22 trilyon dolarlık maden

 

Yatırımcıları arasında, bilimkurgu filmleriyle tanınan ünlü yönetmen James Cameron’ın da bulunduğu şirket, gözünü öncelikle gezegen bilimci John S. Lewis’in keşfettiği Amun 3554 göktaşına dikti. Bu göktaşında, 8 trilyon dolarlık platinyum, 8 trilyon dolarlık demir ve nikel ile 6 trilyon dolar değerinde kobalt bulunuyor. Plenatary Resources’ın odaklandığı Amun 3554 adlı göktaşındaki 22 trilyon dolarlık madeni işletmeyi başaran şirketin dünyanın en büyük ve zengini olacağı belirtiliyor.

 

Yeni bir endüstri doğuyor

 

ABD’nin Seattle kentinde yapılan tanıtımda konuşan Planetary Resources Kurucu Üyesi Peter Diamandis, uzayın doğal kaynaklarla dolu olduğunu belirterek, “Bu kaynakları insanlığın hizmetine sunacağız. Bu, tarihin en büyük ticari fırsatlarından birisi. Planetary Resources şirketini üç yıl önce ortağım Eric Anderson ile birlikte kurduk” dedi. Şirketin ortağı Eric Anderson ise, “Güneş sistemini ticari etki alanımıza sokuyoruz. Yeni bir endüstri doğuyor” diye konuştu.

Uzaydan maden getirecek şirketin yatırımcıları
Larry Page Google CEO’su
Eric Schmidt Google Başkanı
K. Ram Shriram Google Yönetim Kurulu Üyesi
Peter Diamandis X-Prize Foundation - Space Adventures
Eric Anderson Space Adventures
James Cameron Film yönetmeni ve kaşif
Charles Simonyi Yazılımcı ve uzay turisti
Ross Perot Perot Systems
Tom Jones Eski NASA astronotu ve gezegen bilimcisi


 

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