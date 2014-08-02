22 Temmuz operasyonunda gözaltına alınan 79 polis açığa alındı

22 Temmuz'da başlatılan operasyonda gözaltına alınan polislerden 79'u açığa alındı.

Hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınan Terörle Mücadele Şube Müdürlerinden Yurt Atayün, Ömer Köse ve İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan ile birlikte 35 polis daha önce haklarında açılan idari soruşturmalar kapsamında açığa alınmıştı.



Eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer bir süre önce emekliye ayrılmıştı. Her iki operasyon kapsamında 116 polis gözaltına alınmış, 31'i tutuklanmıştı.



Müfettişlerin hazırladığı raporlar doğrultusunda açığa alınan polislerle ilgili ihraç sürecinin devam ettiği, bu konu ile ilgili kararların disiplin kurulu toplantılarının ardından netleşeceği belirtildi.