'22 Temmuz davası'nda tutuklu 20 polis tahliye edildi

Yasa dışı dinleme yaptıkları iddiasıyla 23’ü tutuklu 143 kişinin yargılandığı, '22 Temmuz davası'nda 20 tutuklu polis tahliye edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmada, ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 23 tutuklu sanıktan 20'sinin tahliyesini kararlaştırdı. Heyet, tutuklu sanıklardan eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan ile İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Hayati Başdağ'ın ise bu hallerinin devamına hükmetti. Heyet, tahliye edilen sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasına da karar verdi.

Tahliyesine karar verilen 20 polis

Tahliyesine karar verilen tutuklu sanıklar şunlar:

"Halil Hilal Seyfi, Ahmet Özdik, Özgür Nikbay, Ali İhsan Tezcan, Muhammed Ali Iklı, Metin Canbay, Harun Aydın, Hasan Hüseyin Danacı, Şeref Bolat, Tolga Güzeltaş, Mehmet Dilaver, Muhammed İkbal Kayaduman, Abdulhalim Sönmez, Hikmet Kopar, İsmail Torlar, Mesut Yılmaz, Erkan Palaz, Fatih Kıncır, Ramazan Orkun Altınışık ve Selahattin Ergin."

İlk operasyon, 22 Temmuz 2014'te gerçekleştirilmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Okan Özsoy tarafından yürütülen PDY'nin “casusluk ve yasa dışı dinleme” soruşturması kapsamında ilk operasyon, 22 Temmuz 2014'te gerçekleştirilmişti. Gözaltına alınan aralarında Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan'ın da bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmış, bazıları ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında, ikinci operasyon 2014'ün Kasım ayında Tekirdağ ve Edirne istihbarat şube müdürlüklerindeki yasa dışı dinlemelerle ilgili yapılmış, operasyon çerçevesinde gözaltına alınan aralarında eski istihbarat şube müdürlerinin de bulunduğu 5 kişi daha tutuklanmıştı.

"57 mağdur, 209 müşteki..."

Savcı Özsoy'un, 26 Ekim 2015'de tamamladığı soruşturma sonucunda, aralarında eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan'ın da yer aldığı 143 polishakkında hazırladığı 721 sayfalık iddianame, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Savcı Özsoy, aralarında "PDY'nin örgüt lideri Fetullah Gülen" ile örgütün yöneticisi olduğu iddia edilen bazı sivillerin de bulunduğu 31 şüpheli hakkındaki dosyayı ayırarak, PDY'nin ana soruşturmasının yapıldığı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 6 Kasım'da kabulüne karar verdiği iddianamede, 57 kişi mağdur, 209 kişi de müşteki olarak yer almıştı. İddianamede, eski emniyet müdürleri Erol Demirhan ve Ali Fuat Yılmazer'in de aralarında bulunduğu tüm sanıkların “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Sanık Yılmazer hakkında ayrıca, “silahlı örgüt kurmak veya yönetmek veya üye olmak, siyasal veya askeri casusluk, resmi belgede sahtecilik, iftira, haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok etmek" suçlarından bin 924 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, sanık Erol Demirhan için de aynı suçlardan 5 bin 735 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede, diğer 141 sanığın "resmi belgede sahtecilik, iftira, görevi kötüye kullanma, haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi ve verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" gibi suçlardan 35 yıldan 878 yıla kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılması talep ediliyor.