22. Sadri Alışık Ödülleri’nin adayları belli oldu

Türkiye’de tiyatro-sinema dallarında sadece oyuncu ödülleri veren "Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri"nin adayları belli oldu.

Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri 8 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 20:30’da her sene olduğu gibi Mustafa Kemal Kültür Merkezi Attila İlhan Salon’nda gerçekleşecek.

Evrensel'de yer alan habere göre, aday listeleri ile ilgili olarak Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Tiyatro Seçici Kurulu Başkanı Rengin Uz, “Değerli jüri üyelerimizle birlikte hassasiyetle büyük bir özen göstererek yaptığımız değerlendirmeler neticesinde adayları belirledik. Ödüle aday olmanın da en az ödül almak kadar önemli olduğunun altığını çizerek tüm oyuncularımıza başarılar diliyoruz” diye belirtti.

Sinema Seçici Kurulu Başkanı Erden Kıral da “Seçici kurul arkadaşlarımızla birlikte gayet güzel filmler izledik. Son derece kaliteli oyunculuklara şahit olduk. Seçici Kurul olarak tasarrufumuzu bu şekilde kullandık. Tüm adayları kutluyor, iyi şanslar diliyoruz” dedi.

Ödüllerin Sinema Seçiciler Kurulu’nda; Burak Göral, Mehmet Aslantuğ, Fehmi Yaşar, Vildan Atasever, Bülent Vardarlı, Erden Kıral, Tülin Özen ve Vecdi Sayar yer alıyor.

Komedi dalı

“Komedi” kategorisinde “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncu Adayları” Ceren Moray, Melek Baykal, Şebnem Bozoklu.

“Yılın En Başarılı Erkek Oyuncu Adayları” Emre Karayel, Murat Kılıç, Zafer Algöz.

“Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncu Adayları” Ece Uslu, Suzan Aksoy, Zeynep Kankonde.

“Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncu Adayları” da Emrah Kaman, Necip Memili ve Rana Cabbar oldu.

Tiyatro dalı

Tiyatro ödüllerinde, “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncu Adayları” Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Gizem Güçlü, Merve Dizdar.

“Yılın En Başarılı Erkek Oyuncu Adayları” Celal Kadri Kınoğlu, Erdal Beşikçioğlu, Mehmet Tekatlı.

“Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncu Adayları” Gümeç Alpay Aslan, Neslihan Yeldan, Seda Türkmen.

“Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncu Adayları” da Can Ertuğrul, Deniz Hamzaoğlu ve Hakan Kurtaş seçildi.

“Komedi, Kara Komedi ve Müzikal” dalında ise “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncu Adayları” Demet Evgar, Nergis Öztürk, Tilbe Saran.

“Yılın En Başarılı Erkek Oyuncu Adayları” Kerem Atabeyoğlu, Şerif Erol, Yılmaz Sütçü.

“Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncu Adayları” Başak Meşe, Emel Çölgeçen, Tuğba Çom Makar.

“Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncu Adayları” da Bülent Şakrak, Devrim Özden Akın, Hakan Güner olarak açıklandı.

Özel ödüller ve onur ödülleri

Erden Kıral, Burak Göral, Prof. Dr. Bülent Vardar, Fehmi Yaşar, Mehmet Aslantuğ, Tülin Özen, Vecdi Sayar ve Vildan Atasever’in jürisinde yer aldığı “Sinema” dalında Hülya Uçansu ile Engin Çağlar “Onur Ödülü”, Okan Yalabık “Ayhan Işık Özel Ödülü”, Selim Kaya “Ekrem Bora Umut Veren Oyuncu Ödülü”, Farah Zeynep Abdullah, Songül Öden ve Şükran Ovalı da “Seçiçi Kurul Özel Ödülü” alacak.

Rengin Uz, Cem Duygulu, Hami Çağdaş, Harika Uygur, İsmet Üstekin, Mehmet Çiftçi, Nil Aykon, Refika Sezik, Serpil Tamur, Sevil Özdemir, Tijen Savaşkan, Tolga Polat ve Yaşar İlksavaş’ın jüri üyesi olduğu “Tiyatro” dalında “Onur Ödülü” Gülriz Sururi’ye “Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü” Celile Toyon’a, “Üstün Akmen Genç Oyuncu Ödülü” Berker Güven ve Yağmur Anaz’a verilecek.