Çevresel tehditlere dikkatin çekildiği "Dünya Günü"nde, Goole'dan farklı doodlelar

Dünyada karşı karşıya kalınan çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla 1970 yılından itibaren kutlanmaya başlanan "Dünya Günü"nü hatırlatmak için arama motoru Google kullanıcıları için farklı doodle’lar hazırladı.

San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansı’nda John McConnell tarafından, dünyanın yaşamını ve güzelliğini kutlayarak, karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla özel bir gün düzenlenmesi önerisinin ardından 22 Nisan ‘Dünya Günü’ olarak belirlendi.

'22 Nisan' 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmişti. Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD’nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks (gece ve gündüzün eşit olduğu) zamanı yani 21 Mart'ı önermişti. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson’un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmişti.

Google'ın Dünya Günü doodle’ları

Özel günlerde kullanıcılara hatırlatmada bulunmak için doodle hazırlayan google Dünya Günü için farklı doodle'ler hazırladı.

İşte o doodle'lar;