T24 LogoT24 Logo
Yaşam

22 milyon paylaşım incelendi; Instagram'da en çok ilgi çeken paylaşım türü belli oldu

01 Eylül 2020 09:59

Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'da çok ilgi çeken paylaşım türü belli 22 milyon paylaşımın mercek alındığı araştırma sonrası belli oldu.

ETİKETLER

ınstagramen çok ilgi çeken paylaşım türükaydrmalı fotoğraf
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24