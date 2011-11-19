2.2 milyon kişi sigaraya veda etti

T24- CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in soru önergesine yanıt veren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker 2.2 milyon kişinin sigarayı bıraktığını bildirdi







İşte Eker’in verdiği ‘sigara rakamları:

- Sigara kullanan kişi sayısı 14 milyonun altına düştü.

- Mayıs 2008’den beri sigara satışlarında düşüş var.

- Sigaradan elde edilen ÖTV miktarı, 2008’de 10 milyar 888 milyon 211 bin TL, 2009’da 11 milyar 546 milyon 93 bin TL ve 2010’da 14 milyar 784 milyon 461 bin TL.

- 2010 Küresel Yetişkin Tütün Araştırması sonuçlarına göre 15 yaş üzeri sigara kullananların oranı yüzde 27.1.

- Kadınların yüzde 13.8’i erkeklerin yüzde 40.7’si sigara kullanıyor.