T24 LogoT24 Logo
Sağlık

2.2 milyon kişi sigaraya veda etti

Soru önergesine yanıt veren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker 2.2 milyon kişinin sigarayı bıraktığını açıkladı.

19 Kasım 2011 02:00

 T24-  CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in soru önergesine yanıt veren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker 2.2 milyon kişinin sigarayı bıraktığını bildirdi


İşte Eker’in verdiği ‘sigara rakamları:
-  Sigara kullanan kişi sayısı 14 milyonun altına düştü.
-  Mayıs 2008’den beri sigara satışlarında düşüş var.
-  Sigaradan elde edilen ÖTV miktarı, 2008’de 10 milyar 888 milyon 211 bin TL, 2009’da 11 milyar 546 milyon 93 bin TL ve 2010’da 14 milyar 784 milyon 461 bin TL.
-  2010 Küresel Yetişkin Tütün Araştırması sonuçlarına göre 15 yaş üzeri sigara kullananların oranı yüzde 27.1.
-  Kadınların yüzde 13.8’i erkeklerin yüzde 40.7’si sigara kullanıyor.  



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24