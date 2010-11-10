-22 MİLYON KİŞİ CEP NUMARASINI TAŞIDI ANKARA (A.A) - 10.11.2010 - Mobil abonelerin numara değiştirmeden farklı operatörden hizmet alabilmesine imkan sağlayan Numara Taşınabilirliği Sisteminin (NTS) Türkiye'de hizmete girmesinin ikinci yılında numara taşıyan abone sayısı 22 milyona yaklaştı. 9 Kasım 2008'de hizmete giren ve dün itibariyle 2. yılını dolduran NTS kapsamında 21 milyon 931 bin 943 mobil numara taşındı. Buna göre, Türkiye'de günde ortalama 30 bin abone operatör değiştirdi. Bu yılın ikinci çeyrek rakamlarına göre, 61.5 milyon mobil abone bulunan Türkiye'de taşınan numara sayısının toplam abone sayısına oranı da yüzde 35 olarak gerçekleşmiş oldu. Geçen yıl 10 Eylülde başlayan sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulamasından ise bugüne kadar sadece 17 bin 448 abone yararlandı. Uygulamada cep telefonu numarasını değiştirmeden başka operatöre geçmek isteyen aboneler, geçiş yapacağı operatörlerin bayilerine başvuruyor. Operatörler, talepleri değerlendiriyor ve numaranın taşınması bir kaç gün içerisinde tamamlanıyor.